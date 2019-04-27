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Esenyurt'ta son durum! Bu akşam da girilmeyecek

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, zemin kayması yaşanan binalara bu akşam da girilmeyeceğini açıkladı.
 27 Nisan 2019 21:54
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Esenyurt'ta son durum! Bu akşam da girilmeyecek

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde dün akşam saatlerinde çatlaklar ve çökmeler yaşanmış ve binalar tedbir amaçlı ekipler tarafından boşaltılmıştı. Ekiplerin gün boyu zemin hareketlerini incelemeleri sürerken, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çalışmalardaki son durum hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Emniyeten vatandaşlarımızı bu akşamda vatandaşlarımızı misafir edeceğiz"

Güzelyurt Mahallesi'ndeki çatlaklarla ilgili açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Şu anda 40'a yakın bina boşaltılmış durumda. Yaklaşık 15 saat ölçümlemeler sürekli devam ediyor. Herhangi bir zeminde oynama yok, gayet güzel stabil gidiyor. Aynı zamanda aşağıda inşaat alanı vardı orayı da doldurtuyoruz. Dolma işlemi bitmediği için şu aşamada bir çok büyük bir risk olmamasına rağmen yine kaymakamlık, valilikle görüştük. Bu akşamda misafirlerimizi, vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Yarın orası dolacak, inşallah ondan sonra net rakamlar söyleyeceğiz. Bu akşam bütün binalara izleme cihazları konacak, her binanın hareketini tek tek kontrol ediyoruz. Kuyular açılıyor, zemin hareketleri kontrol ediliyor. Dediğim gibi çok büyük bir risk görülmemekle beraber emniyeten vatandaşlarımız rahat etsin diye bu akşamda vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Burada önemli olan vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde muhafaza altına alınması." dedi.

"Bu akşamda aslında müsaade edilebilirdi ama bu riski göze almaya değmez"

Şuana kadar zeminde oynama görülmediğini söyleyen Bozkurt, "Öncelikle binaların ve zeminin stabil durduğuna emin olmamız lazım. Bunun da bir saatlik dilim içinde değil, 15-16 saatlik dilim içinde stabil durduğunu gözlememiz lazım. Şu ana kadar sabahtan itibaren bir zemin oynaması görülmedi, ama ayrıca biz her binayı da mühendis arkadaşlarımız binaların içini, çevresini tek tek kontrol ediyorlar. Binanın statiğinde bir sorun var mı, taşıyıcısında bir zarar görmüş mü, görmemiş mi? Bunlar tek tek kontrol ediliyor. Kontroller hala devam ediyor. Bir kere kontrol edip bırakmıyoruz, belirli periyotlarla binalarda değişiklik var mı yok mu diye kontrol ediyoruz. Aslında bu akşamda belki müsaade edilebilirdi belki ama bu riski göze almaya değmez. Biraz daha stabilite sağlamasını istiyoruz zeminin." diye konuştu.

"Salı günü bütün ölçümler bitecek"

Ölçümlerin sürekli yapılmaya devam edildiğini söyleyen Bozkurt, "Yarın büyük oranda en azından ölçümlemeler tamamlanmasa da vatandaşlarımızın evine gitmesine müsaade edebiliriz. Ama salı günü bütün ölçümler bitecek. Zemin hareketleri ve bina hareketleri değerleri alınacak, niye oldu, bundan sonra ne olacağına dair net rakamları söyleyeceğiz. Ayrıca burada o kuyular açık kalacak. Zaman içerisinde bu bölgenin jeolojik yapısıyla ilgili bir sorun varsa da onu da tespit etmiş olacağız. Gündüz bakıldığında herhangi bir sorun bulunmadı." şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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