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Balık tutmak için girdiği çayda boğuldu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balık tutmak için çaya giren kişi boğuldu.
|27 Nisan 2019 21:59
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Erikdere köyünde yaşayan Davut Karakuş (26), balık tutmak için Kahta Çayı'na gitti.
Oltasıyla suya giren Karakuş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından Davut Karakuş'un cesedini buldu.
Ceset otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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