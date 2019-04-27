Türkiye'nin 'master şef'leri bu okulda yetişiyor

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Turizm Fakültesinin gastronomi programında okuyan öğrenciler, beş yıldızlı otellerin mutfaklarını aratmayan okulda gördükleri uygulamalı derslerle geleceğin gurmeleri ve şefleri olma yolunda ilk adımlarını atıyor.

Üniversite sınavlarında tıp ya da hukuk fakültelerine yerleşebilecek puanlar almalarına rağmen BAÜN Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü tercih eden öğrenciler, kariyer planlamaları doğrultusunda ilerliyor. Bölüm binasında uygulamalı eğitim verilen mutfak ise beş yıldızlı otellerin mutfaklarını aratmıyor.

Dekan Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülte bünyesindeki gastronomi programına önceki yıllarda erkek öğrencilerin ilgi gösterdiğini ancak şimdi kız ve erkek öğrenci sayısının eşit olduğunu söyledi.

Bölüme yüksek puanlı öğrenciler aldıklarını belirten Avcıkurt, tıp veya hukuk fakültesine gidebilecek puana sahip adayların gastronomi bölümünü tercih ettiğini anlattı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün 2010 yılında kurulduğunu hatırlatan Avcıkurt, "Uzun zaman mutfağımızdaki eksikleri tamamladık ve 2014'te öğrenci almaya başladık. Geçen yıl ilk mezunlarımızı verdik. Şu anda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzde 150 öğrencimiz eğitim öğretimine devam ediyor. Bölümümüzde iki profesör, iki doçent, bir doktora öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi ile eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor." dedi.

Köklü bir geçmişe sahip fakültenin yaklaşık 7 bin mezun verdiğini ve bazılarının turistik bölgelerdeki tesislerde orta ve üst düzey yöneticilik yaptığını aktaran Avcıkurt, fakültenin gözde programlarından gastronomi bölümü öğrencilerinin ise katıldıkları her yarışmadan ödülle döndüğünü vurguladı.

Hem bölgesel hem yöresel hem de ulusal anlamda araştırmalar yapan, Balıkesir mutfağını ve unutulmuş lezzetlerini ön plana çıkarmaya çalışan güçlü bir ekibe sahip olduklarını dile getiren Avcıkurt, "Bundan sonra Türkiye'nin master şefleri, restoran şefleri, yiyecek içecek müdürleri, gastronomi uzmanları, gurmeler bu okulda yetişecekler, yetişmeye devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

"Her okula nasip olmayan bir ödülümüz var"

Bölümün araştırma görevlilerinden Nilgün Karaman da 2014 ve 2015'teki bazı yarışmalarda birincilik ve ikincilik ödülleri aldıklarını belirtti.

Karaman, "2014 yılında, herkese nasip olmayan uluslararası etik kurullarına ait bir ödülümüz var. 2017 yılında ise Uluslararası Altın Kep Aşçılar Ödülü'nde birincilik kupamız var." bilgisini paylaştı.

Öğrencileri, dünya mutfaklarına hakim bir şekilde eğittiklerine dikkati çeken Karaman, "Bölümümüzden Türk turizmini doyuracak yeni şefler, Türk turizmine yeni kan kazandırmayı hedefliyoruz. Dünya mutfaklarına hakim öğrencilerimiz, mezun olduklarında orta kademe yönetici sıfatında mezun olacaklar. Lüks restoranlarda kendilerine ait işletmelerde otellerin executive şef kısmında çalışacak pozisyonda olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci sınıfta okuyan Elif Akbulut ise geleceği parlak bir bölüm olduğu için bu programı tercih ettiğini aktardı.

Yemek yapmayı sevdiğini söyleyen Akbulut, gastronomiyi Türkiye'de gelişmeye müsait bir alan olarak nitelendirdi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri daha sonra "Mutfak Uygulamaları 2" dersi kapsamında bireysel olarak başlangıç menüsü için ürün hazırlayarak sunum gerçekleştirdi.