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Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mesai arkadaşlarının 4 saat boyunca haber alamadığı doktor, odasında ölü bulundu.
 27 Nisan 2019 22:17
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Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tolga Yazıcı'dan (41) yaklaşık 4 saat boyunca haber alamayan çalışma arkadaşları, odanın kilitli olan kapısını kırarak içeri girdi. Arkadaşları, Dr. Tolga Yazıcı'yı içeride hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde doktorun hayatını kaybettiği belirlendi. Yazıcı'nın intihar etmiş olabileceğinden şüphelenen arkadaşları, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Odada yapılan olay yeri incelemeleri sonrasında Yazıcı'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

"Tıp dünyası olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz"

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirterek, "Maalesef hastanemizde talihsiz bir olay yaşandı. Doktor arkadaşımızın hastanedeki çalışma odasında hayatımı kaybettiğini öğrendik. Bundan sonraki süreçte ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından titizlikle yürütülecektir. Tıp dünyası olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden doktor arkadaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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