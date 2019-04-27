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Kütahya Tarım Kredi Kooperatifi, hiçbir kadını almadı

Kütahya Tarım Kredi Kooperatifi'ne alınacak 53 kişi için 1.500 kişi başvurdu. 180 kadın 75 erkek koşulları sağladığı için sınava alındı. Ancak, sınavı kazananlar arasında kadın yok.
 27 Nisan 2019 22:23
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Kütahya Tarım Kredi Kooperatifi, hiçbir kadını almadı

Kütahya Tarım Kredi Kooperatifi'ne alınacak 53 ziraat mühendisi ve kooperatif görevlisi kadrosu için, 1.500 kişi başvurdu. Sınav sonucunda 180 kadının tümü elendi, 53 kontenjanı da erkekler doldurdu.

'CİNSİYET AYRIMI SKANDALI'

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşıdı. Barut, cinsiyet ayrımına tepki gösterdi ve "Kurumda cinsiyet ayrımı skandalı yaşandı" dedi. Bu uygulamanın, anayasanın eşitlik ve çalışma hakkı ilkesine de aykırı olduğunu belirten Barut şunları söyledi: "Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü, 25 Şubat-8 Mart 2019 tarihleri arasında Kütahya Bölge Birliği'nde çalıştırmak amacıyla toplam 53 kooperatif görevlisi-ziraat mühendisi alımı için ilana çıktı. İş ilanına 1.500 kişi başvuruda bulundu. Bunlar arasından 255 kişi KPSS sıralamasına göre mülakata alındı. Mülakata giren 255 kişiden 180'i kadınlardan, 75 aday da erkeklerden oluştu" dedi.

'TEK BİR KADIN YOK'

16 Nisan'da mülakat sonuçlarının açıklandığını belirten Barut, "180 kadın adaydan 1 kişi bile kazanamadı. Buna karşılık 75 erkek adayın girdiği mülakat sonucu 53 erkek işe alındı. Yedek sıralanan adaylar arasında da tek bir kadın yok. Mülakata alınan 75 erkek aday arasından 53 erkeğin kazanması ve hiç bir kadın adayın başarı gösterememesinin sırrı nedir? Kadın adayların elenmesi tesadüf olabilir mi'' diye sordu.
Sözcü
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