Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 13 kişi yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
|27 Nisan 2019 22:47
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Alınan bilgiye göre, Nemrut Dağı'ndan dönen yerli turistleri taşıyan Kahraman P. yönetimindeki 23 EH 393 plakalı minibüs, Kahta-Nemrut kara yolunun Arsemia mevkisi yakınlarında devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre sürücünün de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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