Mansur Yavaş'tan EYT talimatı

Emeklilikte yaşa takılanların GSS primleri Devlet tarafından ödenmektedir. Yasal düzenleme bağlamında uygulama 31.12.2019 tarihine kadar devam edecektir.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, EYT'lilerin GSS ödemesine tabi tutulması halinde, primlerinin belediye bütçesinden ödenmesi için talimat verdiğini açıkladı

MANSUR YAVAŞ EYT MAĞDURLARI İÇİN NE VAATTE BULUNMUŞTU?

Peki 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Mansur Yavaş'ın EYT vaadi tam olarak neydi? Kişisel internet sitesinde yer alan vaadinin 1. ve 6. maddesinde şu şekilde:

"1- SGK sağlık yardımından faydalanamayan EYT'lilerin, hastane ve ilaç giderleri belediye tarafından karşılanacak. Başvuru işlemleri sırasında rehberlik hizmeti verilecek ve kişi başı 76,75 TL olan Genel Sağlık Sigorta Primleri belediye tarafından karşılanacak.

6 - Emeklilikte yaşa takılanlara, emeklilerin sahip olduğu indirimli ulaşım haklarını vereceğiz."

Seçim vaadinden anlaşılacağı üzere Yavaş, EYT mağdurlarının genel çözümüne ilişkin vaatte değil sadece kişi başı 76,75 TL olan Genel Sağlık Sigorta Primleri ile ilaç giderlerinin karşılanacağı yönünde söz verdiği anlaşılıyor.

EYT'LİLERİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ BELEDİYE BÜTÇESİNDEN ÖDENEBİLİR Mİ?

Büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkileri 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak söz konusu bu maddede, EYT'lilerin GSS primlerinin belediye bütçesinden ödenebileceğine dair bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer taraftan kimlerin toplu taşımadan indirimli yararlanabileceği 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında düzenlenmiştir. Bu kararda sadece, emniyet, eğitim öğretim, PTT, basın ve zabıta personeli yer almaktadır. İlgili mevzuat için tıklayınız.

İŞTE MANSUR YAVAŞ'IN AÇIKLAMASI