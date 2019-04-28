Tarımda yapay zeka dönemi

Üç yıllık süreci kapsayan yol haritasında, bakanlık bünyesinde Tarımsal Mekanizasyon Daire Başkanlığı kurulması ve üreticilerin teknolojiyi kullanmaları için her türlü destek verilmesi planlanıyor.Bitkisel ve hayvansal üretimde verim izleme sistemleri ortaya çıkarılacak ve küçük işletmelere yönelik teknolojiler geliştirilecek.

Yapılan çalışma ile uzun dönemde tarım makineleri sektörünün, teknolojik gelişmelere hızlı adapte olması ve küresel rekabet gücünün artması da öngörülüyor. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemlerde hassas tarım uygulamaları, uzaktan algılama teknolojisi ve yapay zeka gibi uygulamalar kullanılmaya başlanacak. İstenilen sonuçların alınması için, firmalara traktör ve makine üretiminde AR-GE, kredi ve istihdam desteği verilecek. Eski makinelerini değiştirmek isteyen üreticilere farklı destekler sağlanacak.

Sefa Bilgitekin