1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sandık başkanı da kısıtlı çıktı

İstanbul'da oy kullanmaması gereken binlerce 'kısıtlı seçmenin' varlığı tartışılırken şimdi de 'kısıtlı sandık başkanı' tespit edildi. Akıl sağlığı yerinde olmadığı için mahkeme tarafından 'kısıtlanan' K.E.A. Maltepe'de sandık başkanı yapıldı. Ciddi psikolojik sorunlar yaşayan K.E.A.'ya babasının başvurusu üzerine 2016 yılında "Vesayet altına alınması gerekir" raporu verdiği öğrenildi
 28 Nisan 2019 06:21
Yazdır
Sandık başkanı da kısıtlı çıktı

31 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen sandık kurullarına ilişkin skandalların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Maltepe'de akıl sağlığı yerinde olmadığı için mahkeme tarafından 'kısıtlanan' ve vasi tayin edilen bir kişinin sandık başkanı yapıldığı ortaya çıktı.

MAHKEME VASİ ATADI

Edinilen bilgiye göre bir kamu kuruluşunda çalışan K.E.A. ciddi psikolojik sorunlar yaşayınca babası E.A. mahkemeye başvurarak kendisinin vasi tayin edilmesini istedi. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi talebi değerlendirmeye alarak akıl sağlığı durumunun tespiti için K.E.A.'yı tam teşekküllü bir hastaneye sevk etti. K.E.A.'yı muayene eden sağlık kurulu "Vesayet altına alınması gerekir. Mahkemece dinlenmesinde yarar yoktur" diyerek raporu mahkemeye gönderdi.

VELAYET ANNEDE

Velayeti almak isteyen baba ile oğlu arasında bir çıkar çatışması olup olmadığını araştıran mahkeme, herhangi bir çatışma olmadığını belirleyince 6 Haziran 2016'da kararını açıkladı. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun 405. maddesinde yer alan "Akıl sağlı veya zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır" ifadesini dayanak göstererek K.E.A.'yı kısıtladı, babası E.A.'yı vasi tayin etti. Velayeti alan E.A. 2016 yılının kasım ayında vefat edince, mahkeme yeni bir karar vererek anne G.A.'yı veli olarak atadı.

İŞYERİ İLÇE DIŞINDA

Skandal da bundan sonra başladı. Maltepe ilçe Seçim Kurulu K.E.A.'yı 31 Mart seçimlerinde sandık kurulu başkanı olarak atadı. Yasalar gereği kısıtlı olduğu için oy kullanma hakkı bile olmayan ve son işyeri ilçe dışında gözüken K.E.A., Ahmet Rasim İlkokulu'ndaki sandıkta görev yaptı. AK Parti ve MHP'nin konuyla ilgili yargıya başvurması bekleniyor. Maltepe İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart seçimlerinde ilçe hatta il dışından 900'ü aşkın sandık kurulu başkanı ve üyesi atamıştı. AK Parti ve MHP, YSK'ya başvurarak seçimlerin iptalini istemişti.

94 bin memuru bırakıp dışarıdan atama yaptılar Yüksek Seçim Kurulu, kamu personeli olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin tespiti yönündeki çalışmalarını sürdürürken ilginç veriler geldi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'e göre, İstanbul il genelinde mülki idare amirleri seçim kurullarına sandıklarda üye ve başkan olarak görev yapabilecek 134 bin 351 kişi kamu görevlisinin listesini verdi. İl seçim kurulu bu listeden 39 bin 648 kişiyi görevlendirdi. Listedeki 94 bin 703 kamu görevlisi görev beklerken kamu görevlisi olmayan 19 bin 623 kişi üye/başkan olarak atandı.

Şahin Şen
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan en çok oy alan belediye başkanlarına ödül
28 Nisan 2019 12:31		 Irak'ın kuzeyine hava harekatı
28 Nisan 2019 12:27
YSK'nın İstanbul kararını bu hafta vermesi bekleniyor
28 Nisan 2019 12:16		 Belediyede başkan tarlada işçi
28 Nisan 2019 12:12
10 bin nüfuslu belediyeden anket şirketine 143 bin lira borç
28 Nisan 2019 11:45		 Ticaret müşavirleri 'yeni yol haritası' için toplanıyor
28 Nisan 2019 11:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek
28 Nisan 2019 11:05		 Ankara Zabıtası'ndan afiş temizliği
28 Nisan 2019 10:50
'Antarktika'da söz sahibi olmak, kalıcı üssümüzü kurmak istiyoruz'
28 Nisan 2019 10:15		 TBMM yerel seçimlerin ardından çalışmaya başlayacak
28 Nisan 2019 09:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - Irak'ın kuzeyine hava harekatı12:22 - İnternet bağımlılığına karşı 'mangala'12:16 - YSK'nın İstanbul kararını bu hafta vermesi bekleniyor12:12 - Belediyede başkan tarlada işçi11:53 - Ağız ve Diş Sağlığı çalışanının ikinci kitap heyecanı11:50 - Geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkulün satışı gerçekleşti11:45 - 10 bin nüfuslu belediyeden anket şirketine 143 bin lira borç11:36 - Çiftçi ailenin 'üniversite kurdu' kızı11:29 - Sivaslı öğretmen 40 zeka oyunu tasarladı11:26 - Ticaret müşavirleri 'yeni yol haritası' için toplanıyor
11:24 - Memurlardan komisyona 'ek gösterge' başvurusu11:22 - MEB 'kalfalık ve ustalık' için 'e-sınav' dönemini başlattı11:15 - Doğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu11:10 - Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası11:05 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek10:59 - Tunceli'de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi10:50 - Ankara Zabıtası'ndan afiş temizliği10:45 - İsraf edilen ekmekler artık enerjiye dönüşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, 20 bin çalışanının maillerini Sendikaya verdi
YSK sandık kurulu listelerini vermedi
Sandık başkanı da kısıtlı çıktı
'39 bin kişi sandıklara dışarıdan görevlendirilmiş'
Kaza geçiren trafik polisi hastanede hayatını kaybetti
Yıllık izin verilmesinde dinlenme hakkı ayrıntısı
HDP, kayyum dönemindeki çalışanları pasif göreve aldı
Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor
1 milyar dolarla yatırıma geldiler
Kamu yönetiminde başarılı yöneticilerin özellikleri neler olmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uykunun kaçması 4
söyleyeceklerini şakayla karışık anlatıp duruma göre şekil almak 2
he 1
az bilenin çok konuşması 1
muhatap olmuyorum 2
bkzler ile konu başlıkları arasında alaka kuramamak 6
tesel-ya 1
hehehe 3
nitelikli dolandırıcılık 1
zümrüd-ü anka kuşu 1
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam