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1 milyar dolarla yatırıma geldiler

Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen 10 ülkeden 80 uluslararası yatırımcı, projesi olan gençleri faizsiz doğru sermaye ile buluşturacak. 1 milyar dolarlık sermaye gücü olan yatırımcılar, ilk etapta 6 genç ile biraraya gelecek ve projelerini tüm yönleriyle ele alacaklar
 28 Nisan 2019 06:45
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1 milyar dolarla yatırıma geldiler

Ülkesinin kalkınması için bundan 3 yıl önce kolları sıvayan girişimci doktor Yavuz Selim Sılay, MaQasid Melek Yatırımcı Ağı (MAIN) kurarak gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye başladı. Kısa sürede 2 iş fikrini 5,5 milyon liralık yatırıma dönüştürdüklerini belirten MaQasid Melek Yatırımcı Ağı (MAIN) Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Sılay, "Türkiye'ye inanan ve ülkemizde yatırım fırsatı kollayan çok sayıda uluslararası yatırımcı var. Hepsi de Türkiye'nin yükselen bir yıldız olduğunun farkında" dedi.

MİLYAR DOLARLIK YATIRIMCILAR GELDİ

Uluslararası yatırımcılarla ülkemizde fikri olan, projesi olan gençleri bir araya getirdiklerini belirten Sılay, "Ülkemizin kalkınmasına destek olmaya çalışıyoruz. Bu konuda devletimizin de desteği tam. Sermaye gücü toplamda 1 milyar doları aşan aralarında İngiltere, Dubai, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in olduğu 10 ülkeden 80 yatırımcıyı bu hafta 6 gencimizle bir araya getirdik. Enerji ve tarım alanında projesi olan bu gençlerimiz uluslararası yatırımcılarla görüşecek. Projeler her yönüyle ele alınacak" bilgisini verdi.

İKİ PROJE ŞİMDİDEN YATIRIMA DÖNÜŞTÜ

Projelerin ülke ekonomisine de katkısının yüksek olması dikkat çekti. Daha önce yerli melek yatırımcılar tarafından desteklenen 2 proje ise yatırıma dönüştü. Tarım teknolojisinden Promoseed RG firması'na 2,5 milyon liralık yatırım yapıldı. Bu firma salatalık, mısır gibi ürünlerin verimini yüzde 50'den fazla artırmayı başaran bir firma. Bir diğer yatırım da 3 milyon lira ile Klon Biotek firmasına yapıldı. Bunlar da özellikle hızlı tanı kitlesi dediğimiz hayvanlara yönelik bir biyoteknolojik ürün. Hayvanlarda isalden dolayı çok hızlı düşük olduğuna ve çoğu hayvanın doğmadan öldüğüne dikkat çeken Sılay, "Bu teknoloji ile yüzde 30 oranında düşük daha önceden tespit ediliyor ve erken doğumlar, buna bağlı ölümler engelleniyor. Dolayısıyla daha düzenli hayvan ekosistemi oluşturuluyor" dedi. Sılay, bu teknolojinin ileride insana da uygulanabileceğini dile getirdi.

10'AR MİLYON DOLARLIK 3 AYRI FON KURULACAK

Yatırımda öncelikli alanlar belirlediklerini dile getiren Sılay, bunları enerji, sağlık, bio teknoloji, tarım teknolojileri ve diğer ihtiyaç olan teknolojiler olarak sıraladı. Şu an enerji teknolojisi ile ilgili bir fon çalışması içinde olduklarını da belirten Sılay konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hedefimiz 3 ülkede 3 farklı şube açarak hızlı bir biçimde Türkiye'yi işin merkezine koyarak Türkiye'ye finans çekmek ve Türkiye'den çıkan teknolojilere yatırım toplamak. Bu fonların her biri 10'ar milyon dolarlık olacak. Önce enerji, sonra sağlık sonra da diğer teknolojilere yönelik 3 ayrı fonu 3 yıl içerisinde kurma hedefimiz var. Bu fonlarla da iyi projelere yatırım yapılacak."

Gençlere çağrı yaptı

Türkiye'nin, finansal olarak da şu an tam bir yatırım cenneti olduğuna vurgulayan Yavuz Selim Sılay, "Yabancı yatırımcılar bunu görüyor ve biliyor. Ama bizim de artık bu fırsatı görüp Türkiye olarak silkinmeniz ve teknoloji tabanlı fırsatlara hazırlıklı olmamız lazım. Buradan gençliğe çağrıda bulunuyorum. Özellikle genç girişimci arkadaşlarımızı ben her salı günü İstanbul Aydın Üniversitesine davet ediyorum. Benimle baş başa tüm gün boyunca görüşebilirler. Biz onları hazırlayıp aralarından 6 tanesini 3'er ayda bir uluslararası yatırımcılarla bir araya getireceğiz" şeklinde konuştu.

Seçimsiz dönemi iyi değerlendirelim

Yeni bir döneme girildiğini ve bu dönemin fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten Sılay, siyasi ayrımcılıklarla bir yere varılamayacağını söyledi. Sılay, "Artık siyasi ayrımcılıkları bırakıp yapısal reformları tamamlayıp, bu 4 yıllık seçimsiz dönemde Türkiye'yi işin merkezine alarak yatırım değil aynı zamanda finans, inovasyon ve teknolojinin merkezi haline getirecek adımlara ihtiyaç var. Biz bu adımları atmaya başladık. Bunun ilk örneğini de girişimci gençleri doğru sermaye ile buluşturarak başlattık. Bu çabayı herkesin vermesi gerekiyor" tavsiyesinde bulundu.

Mine Açar
Yeni Şafak
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