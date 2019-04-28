Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kaza geçiren trafik polisi hastanede hayatını kaybetti
Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Halil Budak, geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
|28 Nisan 2019 07:55
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, 14 Nisan tarihinde Eskişehir'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında polis memuru Halil Budak ağır yaralandı. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Budak için yarın saat 14.00'da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlenecek. Halil Budak'ın naaşı Kütahya'ya götürülerek Ağaçköy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecek.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası
28 Nisan 2019 11:10
|1 Mayıs öncesi Taksim'e polis bariyerleri getirildi
28 Nisan 2019 10:08
|Ev değil cephanelik
28 Nisan 2019 09:25
|Belediyede çalışan şoför evinde ölü bulundu
28 Nisan 2019 08:00
|Aksaray'da tırın çarptığı genç hayatını kaybetti
27 Nisan 2019 22:53
|5 aylık hamile kadın intihar etti
27 Nisan 2019 22:43
|Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu
27 Nisan 2019 22:17
|Balık tutmak için girdiği çayda boğuldu
27 Nisan 2019 21:59
|Batman'da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu
27 Nisan 2019 21:50
|Ters yönde ilerleyen otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
27 Nisan 2019 21:41