Belediyede çalışan şoför evinde ölü bulundu
|28 Nisan 2019 08:00
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Tosun'un doğalgaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Odunpazarı ilçesine bağlı Yeni Doğan Mahallesi, Sevinç Sokak üzerindeki Yunuskent sitesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Şükrü Tosun, yakınları tarafından evin mutfağında ölü olarak bulundu.
İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Tosun'un yemek pişirdiği ve doğalgazın açık kaldığı tespit edildi. Doğalgazdan zehirlendiği tahmin edilen Şükrü Tosun'un eşi ve çocukları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tosun'un cesedi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Tosun'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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