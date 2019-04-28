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İBB, 20 bin çalışanının maillerini Sendikaya verdi

İBB'nin veri tabanı kayıtlarını kopyalatmak isteyen Başkan İmamoğlu'nun, ikinci skandalı daha ortaya çıktı. Belediyedeki 20 bin çalışanın kurumsal mailleri Tüm Yerel-Sen'e verildi. Sendika da çalışanlara üyelik baskısı yaptı
 28 Nisan 2019 08:30
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İBB, 20 bin çalışanının maillerini Sendikaya verdi

Mazbatasını alır almaz yangından mal kaçırırcasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşlarının veri tabanı kayıtlarını CHP'li Melih Geçek'e kopyalatmaya çalışan Ekrem İmamoğlu, ikinci veri skandalına daha imza attı. İmamoğlu'nun, belediye çalışanı memur, sözleşmeli memur ve işçi olmak üzere yaklaşık 20 bin kişinin kurumsal maillerini Birleşik Kamu-İş'e bağlı Tüm Yerel-Sen'e verdiği ortaya çıktı. Mail adreslerinin, İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı günün ertesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde veteriner hekim olarak çalışan, aynı zamanda Tüm Yerel-Sen'in de Başkanı olan Hakan Kıran'a yollandığı belirlendi. Kıran da eline geçen adreslere e-mail göndererek sendikalarına üye olma baskısı yaptı.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİLER

Mailleri kopyalanan çalışanlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. Edinilen bilgilere göre, CİMER konuyla ilgili çalışma başlatırken, başvurular üzerinden suç duyurusunda bulunulması bekleniyor. Bu durumda, mailleri kendilerinden izinsiz başkasına verilen çalışanlar, veriyi dağıtan ve kullananlara dava açabilecek.

İMAMOĞLU SUÇ İŞLEDİ

İmamoğlu'nun belediye çalışanlarının e-mail adreslerini Tüm Yerel-Sen'e kopyalatması, 2016'da yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) ve Türk Ceza Kanunu'na (TCK) aykırı... KVKK'ya göre kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel verilerin açık rıza olmadan aktarılması durumunda, 15 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar para cezası uygulanabiliyor.

HAPİS CEZASI VAR

Kişisel verileri kaydeden ve başkalarıyla paylaşanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 132, 135, 136 ve 137'inci maddelerine göre de 1-5 yıl arasında değişen hapis cezası var. Hatta TCK'nın 137'nci maddesinde, kamu görevlileri görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak bu suçu işlerse ceza yarı oranında artırılıyor. Ceza avukatı Cavit Öztürk, 20 bin çalışanın kurumsal mail adresinin kamuoyuna açık olamayacağını belirterek, "Bunu veren de ele geçiren de TCK'ya göre suç işlemiştir" dedi.

E-MAİL İLE SENDİKA BASKISI

Tüm Yerel-Sen Başkanı Hakan Kıran adına, İBB çalışanlarının ibb.gov.tr uzantılı kurumsal mail adreslerine gönderilen mailde de 'sendikaya üye olun' baskısı yapıldı. 'Emek, Vatan, Cumhuriyet' konu başlıklı mailde, "İstanbul Büyükşehir emekçisi, sen de gel. Seni masa başında bırakanlara, etnik kimlik üzerinden sendikacılık yapanlara, yandaş sendikalara değil; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, toplumun tüm kesimlerinin değerlerine saygılı, emekçilere yoldaş olan, toplu sözleşme ile birçok hakkı sana kazandıracak olan Tüm Yerel-Sen'e üye ol!" ifadeleri yer aldı.

İLK İŞİ VERİ TABANINI KOPYALATMA OLMUŞTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alır almaz ilk iş olarak iki müfettiş ve dışarıdan görevlendirilecek 3 sivil kişiye, belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme, araştırma ve kopyalama yetkisi vermişti. İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi 'kanuna aykırı' diyerek bu talimatı durdurmuştu. İmamoğlu'nun veri kopyalama talimatını uygulamak için getirdiği ve 'bağımsız' dediği uzmanın CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim sorumlusu Melih Geçek olduğu ortaya çıkmıştı. İmamoğlu, Melih Geçek'i dün de Sosyal Medya Danışmanı olarak atadı.

BAŞKANIN İŞİ SENDİKACILIK MI?

BEM Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, yerel yönetimlerde 50-60 sendikanın bulunduğunu belirterek, "Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mail adreslerini Tüm Yerel-Sen ile paylaşarak, hem kanunsuz bir işe imza atmış oluyor hem de bu sendikayı kendi eliyle önceliklendiriyor" dedi. "Belediyelerin işi şehri güzelleştirmek mi? Yoksa sendikacılık yapmak mı?" diye soran Uslu, belediye başkanlarının asli işlerine dönmeleri gerektiğini vurguladı.

Betül ALAKENT

Sabah
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