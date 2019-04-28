HDP, kayyum dönemindeki çalışanları pasif göreve aldı
|28 Nisan 2019 08:50
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Güneydoğu'da, PKK'nın "çukur" siyasetine destek vererek şehirlerde açılan hendeklere araç-gereç gönderip terör örgütüne yardım eden 94 belediyeye kayyum atandı. Yaklaşık 2 yıl görev yapan kayyumlar, adeta bu kentlerin çehresini değiştirdi.
Ancak 31 Mart'ta bu kentlerin birçoğunda yeniden kazanan HDP'li başkanların ilk işleri karalama kampanyalarıyla kayyumları hedef göstermek oldu. Belediyeler internet sitelerini yenileyerek, buradaki Türk bayraklarını da kaldırdı. Belediyelerin basın bürolarında çalışan elemanlar pasif duruma alınarak, yerlerine KCK'nın talimatıyla kurulan DTK (Demokratik Toplum Kongresi), HDP İl ve İlçe Başkanlığı basın bürolarında çalışanlar getirildi. Kayyum döneminde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan Mahabat Bulvarı yenilemesi, millet bahçesi, hafif raylı sistem gibi önemli projeler Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın talimatıyla "güncelleniyor" denilerek durduruldu.
Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ve Sur belediyeleri HDP-PKK'ya yakın yayın organları tarafından aslı olmayan bilgilerle karalama kampanyası başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, göreve başladığı gün kayyum Cumali Atilla döneminde yapılan makam odasının görüntülerini paylaşarak, asılsız rakamlarla karalama kampanyasına öncülük etti. Yine Sur Belediyesi'nin de makam görüntüleri paylaşılarak, aynı yöntemle kayyumu karalama yoluna gidildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yeni yerleşim yeri olan Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki yeni stadyuma giden şehir içi yolcu minibüs hattını iptal etti. Bölgeye yolcu taşıyan sadece belediye halk otobüsleri kaldı. Kayyumun göreve başlamasıyla birlikte KCK'nın talimatıyla kurulduğu için kapatılan "Amed Şehir Tiyatrosu" HDP'nin göreve gelmesiyle yeniden faaliyetlerine başladı. Diğer taraftan HDP'li belediyelerin bayrak düşmanlığı da yeniden kendisini gösterdi. Diyarbakır ve Van Büyükşehir belediyelerinin internet adreslerinde yer alan Türk bayrakları da kaldırıldı.
Hüseyin KAÇAR-Nezir GÜNEŞ-Ahmet AKKUŞ
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