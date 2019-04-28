'39 bin kişi sandıklara dışarıdan görevlendirilmiş'

AK Partı'nin YSK Temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul seçimleri ile ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Özel, mülki idare amirlerinin 134 bin kişilik listesine karşın, 39 bin kişinin sandıklarda dışarıdan görevlendirildiğini, bunun yasalar ile izahının mümkün olmadığını söyledi.

YSK, AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin itirazını kabul edilip 8 kalemde inceleme başlattı. Bunlardan biri de sandık kurullarının yasalara aykırı oluşturulması oldu. CHP, YSK'nın 20 Nisan'da Bursa Mustafakemalpaşa seçimlerinin, sandık kurullarının oluşumunu gerekçe göstererek iptal edilmesi yönündeki olağanüstü başvurusunu gerekçe göstererek algı operasyonu başlattı. YSK'nın başvuruyu reddetmesinden yola çıkan CHP, "YSK, bu karara paralel olarak AK Parti'nin başvurusunu da reddedecek" savunması yaptı.

94 BİN KİŞİ GÖREV BEKLİYORDU

Özel, kendi başvuruları ile YSK'nın Bursa kararının aynı olmadığını, CHP'nin mazeret yaratmak için bu tür şeyleri gündeme getirdiğini belirterek, "Bu iki konu birbirinden çok farklı. YSK bizim başvurumuzu kabul edip inceleme altına aldı. Bu karara göre reddedecek olsa incelemezdi. KHK'lılarda olduğu gibi başvuruyu incelemeye gerek görmeden reddederdi" dedi. Özel, "298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'nun, sandık kurullarının oluşumuna ilişkin düzenlemeleri 22 ve 23'üncü maddelerde yer alıyor. Bu maddeler, "İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir" diyor. Bu listeden sandık kurulu başkanı ile kurulun kamu görevlisi üyesi belirleniyor. şeklinde konuştu.

AK Partili Özel, İstanbul'daki sandık kurullarının oluşumuna ilişkin de önemli rakamlar paylaştı. Özel, "Mülki idareden gelen kamu görevlisi sayısı 134 bin 351. Bunun 39 bin 648'ini görevlendirip 94 bin 703 kişi görev beklerken, 19 bin 623 kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirilmesini seçim yasasına sığacak hiçbir izahı yok" ifadelerini kullandı.

ZÜBEYDE YALÇIN