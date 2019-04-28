28 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
|28 Nisan 2019 09:16
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1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına katılacak.
(Ankara)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu'nda düzenlenecek "İlim Yaymalılar Buluşması"na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'taki resmi temasları kapsamında Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Bağdat)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
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