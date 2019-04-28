Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ev değil cephanelik
Adana polisi bir eve yaptığı operasyonda 8 ruhsatsız silah ele geçirdi
|28 Nisan 2019 09:25
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 6 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda 1 şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan polis ekipleri geçtiğimiz günlerde de aynı mahallede yapılan operasyonlarda 12 ruhsatsız silah ele geçirmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası
28 Nisan 2019 11:10
|1 Mayıs öncesi Taksim'e polis bariyerleri getirildi
28 Nisan 2019 10:08
|Belediyede çalışan şoför evinde ölü bulundu
28 Nisan 2019 08:00
|Kaza geçiren trafik polisi hastanede hayatını kaybetti
28 Nisan 2019 07:55
|Aksaray'da tırın çarptığı genç hayatını kaybetti
27 Nisan 2019 22:53
|5 aylık hamile kadın intihar etti
27 Nisan 2019 22:43
|Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu
27 Nisan 2019 22:17
|Balık tutmak için girdiği çayda boğuldu
27 Nisan 2019 21:59
|Batman'da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu
27 Nisan 2019 21:50
|Ters yönde ilerleyen otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
27 Nisan 2019 21:41