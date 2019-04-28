TBMM yerel seçimlerin ardından çalışmaya başlayacak
Meclis, yerel seçim nedeniyle verilen iki aylık aranın ardından bu hafta çalışmalarına başlayacak. TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren teklifler görüşülecek
|28 Nisan 2019 09:53
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TBMM, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim nedeniyle verdiği iki aylık aranın ardından bu hafta çalışmalarına tekrar başlayacak.
TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü ara verdiği çalışmalarına 30 Nisan Salı günü başlıyor.
Meclisin bu haftaki gündeminde uluslararası anlaşmalar bulunuyor. Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri, Genel Kurulda görüşülecek.
Genel Kurul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü çalışmalarına ara verecek.
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