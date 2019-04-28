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Yeni keskin nişancı tüfeği ilk kez IDEF'te

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği özgün silah sistemlerine değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği eklendi
 28 Nisan 2019 09:59
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Yeni keskin nişancı tüfeği ilk kez IDEF'te

Türk savunma sanayisinin bünyesinde son dönemde özgün silah tasarımlarına imza atılıyor. Bu kapsamda, Türkiye'de ilk kez üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği üretildi.

Yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojik yatırımlarla ürünleri dünyada ilgi gören, 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Ata Arms, ürün yelpazesini çeşitlendiriyor.

Türkiye'nin önde gelen ateşli silah üreticilerinden Ata Arms, Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ASR Multi Kalibre (Değişken Kalibreli) Keskin Nişancı Tüfeği'ni 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergileyecek.

Türkiye'de ilk kez üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği sürgülü mekanizma sistemiyle çalışıyor ve kullanıcıya 308 Win - 300 Win Mag - 338 Lapua Mag olarak üç farklı kalibrede namlu seçeneği sunuyor. Kullanılan namluya ve kalibreye göre tüfeğin menzili bin ila 2 bin metre arasında değişiyor.

Saha şartlarında çok hızlı ve kolay şekilde ekstra bir alet kullanmadan kalibre değişikliğine olanak sağlayan tüfek, dünyada birkaç firma tarafından üretilen özellikli bir silah olarak dikkati çekiyor. Atıcı, elcik kısmının içerisine gizlenmiş alyan anahtarını kullanarak bir dakikadan kısa sürede tüfeği ihtiyaç duyduğu kalibreye dönüştürebiliyor ve namlusunu değiştiriyor.

Ayrıca, dipçik içine gömülü tek ayak, atıcının ihtiyacına göre hassas ve hızlı olmak üzere iki ayrı ayara sahip bulunuyor. Ağırlığı donanımlara bağlı olarak farklılaşan tüfek, 6 ila 6,2 kilogram arasında yer alıyor.

- Artan performans ihracat ödülü getirdi

Ata Arms, ortaya koyduğu performansın karşılığını ödülle de aldı.

Şirket, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği 30'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Savunma Sanayii Ödül Töreni'nde 2018'de En Yüksek Yurt Dışı Satış Gelirleri Tutarı (KOBİ'ler) İkincisi ödülünün sahibi oldu.
Anadolu Ajansı
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