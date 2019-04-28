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Binlerce kişi Çamlıca Camisi'nde buluştu

"Sabah namazı buluşmaları" etkinliğinin finali, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve binlerce vatandaşın katılımıyla Çamlıca Camisi'nde gerçekleştirildi
 28 Nisan 2019 10:22
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Binlerce kişi Çamlıca Camisi'nde buluştu

İstanbul Müftülüğünün düzenlediği "Sabah namazı buluşmaları"nın finali, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve binlerce vatandaşın katılımıyla Çamlıca Camisi'nde gerçekleştirildi.

Düzenli olarak yapılan sabah namazı buluşmaları etkinliğinin final programında genç, yaşlı, çocuk her yaştan binlerce vatandaş Çamlıca Camisi'ne akın etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunması ve Erbaş'ın sabah namazını kıldırmasının ardından dua edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul'daki bazı ilçe müftüleri ile çevre illerden müftülerin de katıldığı programda, kalabalık dolayısıyla avluda saf tutan cemaatin burayı doldurduğu, buraya sığmayanların ise dış avluda ve caminin bahçe kısmında namaz kıldıkları görüldü.

Prof. Dr. Ali Erbaş, namazın ardından yaptığı konuşmada, Allah'tan sabah namazının kabul edilmesini diledi.

"Ne mutlu bizlere ki bu gök kubbenin altında, çocuk genç, yaşlı binlerce Müslüman buluştuk, birlikte secde ettik, Rabb'imize niyazımızı ifade ettik, eda ettik, kabul buyursun Rabb'im inşallah." diyen Erbaş, okumanın ve öğrenmenin önemine değindi.

Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz bütün insanlığa şu mesajı verdi, 'Benim ümmetimin gençlerinin, çocuklarının, benim ümmetimin mensuplarının elinden kitap ve kalem düşmeyecek.' Asırlar boyunca bu ümmetin çocuk ve gençlerinin elinden kitap kalem düşmediği zamanlarda hep yüceldik, hep yükseldik. Ama kitap ve kalem, öğrenmek, öğretmek bizden uzaklaşınca bu ümmet geriledi, zayıfladı. İnşallah bugün elinde kalem ve kitap olan öğrenme ve öğretme peşinde olan gençlerimiz var, umutluyuz." diye konuştu.

- "Üstümüze düşen bu camileri hep böyle doldurmak"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise namazlarını avluda kıldıklarını, birçok kişinin ise içeri giremediğini söylediğini ifade etti.

63 bin kişilik camide bugün içeri giremeyenlerle birlikte çok büyük bir cemaatin Çamlıca Camisi'ne akın ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Neden akın etti? Ben de Müslümanlardanım demek için, büyük bir ümmetin parçası olduğunu hissedebilmek ve dünyaya haykırabilmek için. Herhalde bundan böyle üstümüze düşen, bu camileri hep böyle doldurmak. Çünkü inanın ki bizim buradaki birlik tablomuz, dünyaya vermemiz gereken mesaj. Bu ümmetin düşmanlarına vermemiz gereken mesaj. Müslümanların üzerinde planlar kuranlara vermemiz gereken mesaj. Ve inanın onları en çok ürküten de işte buradaki bu birlik tablosu."

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da "Kur'an dinledik, tesbihata katıldık ve dini duygularımızı yüksek seviyede hep birlikte idrak ettik. Değerli kardeşlerim, gençlerle yaşlıların ve orta yaşlıların tek yürek, aynı anda, tek ses ve tek nefes halinde mabette buluşmasını biz önemsiyoruz. Biz çünkü gençlerimizi önemsiyoruz. Onların aynı anda büyükleriyle saf tutmasını çok anlamlı olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Sabah namazı buluşması" programı sonrasında vatandaşlara çorba ikram edildi.

Bu arada, kalabalıktan dolayı camiye çıkan caddelerde trafik ve yaya yoğunluğu oluştu. Bazı vatandaşlar camiye Çamlıca-Libadiye arasındaki kara yolu tünelini kullanarak ulaştı.

Çamlıca Camisi'ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cami içerisinde, girişinde ve çıkışında fotoğraf ve video çekti, camiyi gezdi.

Program dolayısıyla cami çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Çamlıca Camisi, 7 Mart'ta sabah namazıyla ibadete açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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