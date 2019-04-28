İsraf edilen ekmekler artık enerjiye dönüşecek

Türkiye'de ve dünyada en çok tüketilen gıda maddelerinin başında ekmek geliyor. Ekmek, aynı zamanda tüketildiği kadar da israf ediliyor. Ayrıca çöpe giderek israf edilen gıdalar her geçen gün artarak çoğalıyor. Eskişehir Fatih Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Melih Güleç ve öğretmeni Cengiz Arsu da maddi açıdan önemli bir kaynağın çöpe gitmemesi için atık ekmeklerden biyogaz üretmeye karar verdi.

2 yıl önce konuyla ilgili çalışmalara başlayan Melih Güleç, 5 adet atık ekmekten 2 bin 850 kilo kaloriye yakın enerji elde ettiklerini söyledi. Güleç, "Türkiye'nin büyük bir enerji açığı var, yüzde 60 dışa bağımlıyız enerji konusunda. Senede milyonlarca ekmeği de atıyoruz. Bunlar yapboz paçaları gibi birleşti ve bizde ekmekten enerji üretmeye karar verdik. Tasarladığımız ürünün içerisine 5 adet ekmek ve biraz su koyduk. 1 hafta-10 gün fermente olması için dinlenmeye alıyoruz. Bu 5 ekmekten 2 bin 350 ile 2 bin 850 kilo kalori arasında enerji elde ettik. Hem Türkiye'de israf edilen ekmeklerin çöpe gitmesini engellemek, hem de Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Normalde Latin Amerika ve batı ülkelerinde biyogaz üretimi yapılıyor fakat ekmekten yok. Biz de ekmek çok fazla atıldığı için ekmeğe yönelik yaptık" diye konuştu.

"Bir günde 6 milyon adet ekmek israf ediliyor, biz bunu dönüştürmeye çalıştık"

Öğrencisi Melih ile atık ekmeklerden biyogaz enerjisi elde etmelerini sağlayan projenin gelişim sürecini anlatan Fatih Fen Lisesi Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu, Türkiye'de bir günde yaklaşık 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını ifade etti. Arsu, "Öğrencimizle oturduk ülkemizin en önemli sorununun ne olduğunu düşündük, enerji geliyordu. Ekmek geldi aklıma. Ekmekten böyle bir şey yapabilir miyiz diye araştırdık. Dünyada ve Türkiye'de yapılmış mı? Baktığımızda biz yapıldığına ulaşamadık. Hayvansal atıklardan, meyve-sebze atıklarından yapılmış ekmekten olmamış. Ekmekten nasıl enerji elde ederiz diye düşündük. İki senedir üzerinde ekmekten enerji elde etmek için çalıştık. Neden? Çünkü bizde bir günde 6 milyon adet ekmek israf ediliyor, biz bunları çöpe atıyoruz. Bazı illerimizde ekmekleri toplayıp hayvanlara yem olarak veriyorlar. 3 milyon ekmek fırınlarda, 2 milyonu evlerde yaklaşık 1 milyonu da lokantalarda atılıyor. Biz bunu dönüştürmeye çalıştık. Ülkemizde 1 yılda çöpe atılan 2 buçuk milyar ekmeğin parasal değeri şuanda 2 milyar TL. Bizim tasarımımız şuanda basit bir aşamada. İleride bunlar toplanacak aynı çöplerin toplandığı gibi. Elektrik olarak yararlanabilir, araçlarda biyogaz olarak, evlerde ısıtıcı olarak kullanılabilir. Biz 5 adet ekmeği suyla birleştirip fermente ettik ve ondan sonra ki aşamada biyogaz çıkmasını bekledik" şeklide konuştu.