Ankara Zabıtası'ndan afiş temizliği
|28 Nisan 2019 10:50
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Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Merkez Amirliği, meydanlara, üst geçitlere, elektrik direklerine, duvarlara, ağaçlara, otobüs durakları ve kamuya ait diğer alanlara izinsiz olarak yapıştırılan afiş ve ilanları tek tek tespit ederek kaldırdı.
7 gün 24 saat denetim yapan zabıta ekipleri, seçim yasakları kapsamında sökülerek, Etlik eski garajlar bölgesine kaldırılan ve geri dönüşüm imkanı olmayan siyasi partilere ait bayrak, pankart ve afişleri imha ederken, vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alıyor.
Alo 153 Mavi Masa'yı arayın
Denetimler rutin ve şikayete bağlı olarak yapılırken, mevzuata aykırı materyalleri toplayan zabıta ekipleri, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini Alo 153 Mavi Masa'ya yapabileceğini kaydetti.
Yasalara aykırı bir biçimde, kamuya ait veya rızası olmadan özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişi veya kişilere Kabahatler Kanunu uyarınca 320 TL ile 9 bin 898 TL arasında idari para cezası uygulanıyor.
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