Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna doğru 4'üncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Irak'a gideceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Irak'ın başkenti Bağdat'ta görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, mevkidaşı Hekim'le Türkiye ve Irak arasındaki ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, ikili ilişkileri daha da geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in bu yıl Ankara'ya yaptığı ziyarette alınan kararların uygulanması için birlikte çalıştıklarını vurguladı.

İlerleyen süreçte Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Ayrıca, bu yılın sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 4'üncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantımızı da gerçekleştirmek üzere Irak'ı ziyaret edecek. Bu ziyaretlerin ön hazırlıklarını bugün kardeşim Hekim ile yapmış bulunmaktayız." dedi.

Çavuşoğlu, bölgesel konularda Irak ile Türkiye'nin görüşlerinin örtüştüğünün altını çizdi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı'nda Irak ve Lübnan'ın gözlemci ülke olarak davet edilmesi kararı aldıklarını belirten Çavuşoğlu, bölgedeki önemli ülkelerden biri olan Irak'ın Suriye konusunda yapıcı rol oynayacağı temennisinde bulundu.