Doğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Erzurum genelinde başlayan aralıklı yağmurun, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere Erzincan, Kars ve Ardahan genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 9, Iğdır'da 4, Erzurum'da 2, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı Iğdır'da 23, Tunceli'de 21, Erzincan'da 19, Kars'ta 14, Ardahan ve Ağrı'da 13, Erzurum'da ise 12 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Ergan'da 170, Palandöken'de 134, Konaklı'da 81 ve Sarıkamış'ta ise 60 santimetre olarak belirlendi.