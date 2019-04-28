1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ticaret müşavirleri 'yeni yol haritası' için toplanıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Ticaret diplomasimizi yeniden yapılandırıyoruz. Yeni bir bakış açısıyla ticaret müşavirlerini daha etkin, verimli ve görünür hale getireceğiz
 28 Nisan 2019 11:26
Yazdır
Ticaret müşavirleri 'yeni yol haritası' için toplanıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret diplomasisini yeniden yapılandırdıklarını, yeni bir bakış açısıyla ticaret müşavirlerini daha etkin, verimli ve görünür hale getireceklerini belirterek, "Hedef pazarlarımıza yönelik stratejilerimizi, ticarette yeni yol haritamızı dünya genelinde 131 merkezden gelen 166 müşavirimiz ve ataşemiz ile 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda masaya yatıracağız." dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, 2009 yılından bu yana "Bölgesel Ticaret Müşavirleri Toplantıları", 2011'den beri de "Ticaret Müşavirleri Konferansları" gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek Ticaret Müşavirleri Konferansı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında 30 Nisan-3 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

Bakan Pekcan, AA muhabirine, Bakanlığın 96 ülkede, 131 merkezde, toplam 166 kadro ile faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

Küresel ticaret savaşlarının görüldüğü, korumacılık önlemlerinin arttığı, yeni teknolojiler ve e-ticaretin hız kazandığı son dönemde dış ticaretin ve ticaret diplomasisinin önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, bu yarışta, dünyanın her coğrafyasında görev yapan Bakanlığın müşavir ve ataşelerinin önemli rol üstlendiğini bildirdi.

Pekcan, yurt dışında ihracatçıların bilgiye ve müşteriye ulaşmasında, yatırımcı çekmede, Türk ürünlerinin tanıtımında müşavirlere önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Ticaret diplomasisini yeniden yapılandırdıklarını, yeni bir bakış açısıyla ticaret müşavirlerini daha etkin, verimli ve görünür hale getireceklerini vurgulayan Pekcan, bu kapsamda ocak ayında Bakanlık bünyesinde "Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü"nü kurduklarını hatırlattı.

- İş dünyasının talepleri dinlenecek

Pekcan, dış temsilciliklerin yapısını iyileştirmeyi, güçlendirmeyi, sistemin de daha iyi çalışmasını amaçladıklarını belirterek, "Hedef pazarlarımıza yönelik stratejilerimizi, ticarette yeni yol haritamızı dünya genelinde 131 merkezden gelen 166 müşavirimiz ve ataşemiz ile 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda masaya yatıracağız." diye konuştu.

Konferansın 4 gün süreceği bilgisini veren Pekcan, bu yolla Bakanlığın merkez teşkilatı ile yurt dışı teşkilatının kendi arasındaki iletişiminin ve iş dünyasıyla iş birliğinin kuvvetlendirilmesini sağlayacağını söyledi.

Pekcan, ticaret müşavirlerinin program kapsamında iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve iş konseyi başkanlarıyla bir araya geleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İş dünyası temsilcilerinin taleplerini, önerilerini, beklentilerini ticaret müşavirleriyle paylaşmaları sağlanacak. Aynı zamanda iş adamlarımız, sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızla kurulacak iletişim kanalı taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını tesis edecek ve Türkiye'nin dış ticaretine olumlu katkı sağlayacak."

- Yoğun program

Öte yandan etkinlik, Pekcan'ın 131 merkezden gelen Bakanlığın 166 dış temsilcisiyle 30 Nisan'da gerçekleştireceği Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konferans vesilesiyle aynı gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ticaret müşavirlerini ve ataşelerini kabul etmesi bekleniyor.

Konferans programı kapsamında, Türkiye'deki yabancı misyonlarda görev yapan büyükelçiler, müşavirler, Türk müşavir ve ataşeleri, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasının temsilcilerinin bir araya geleceği etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, küresel ticaretin gündeminde yer alan muhtelif konularla Ticaret Bakanlığı bünyesindeki kurumsal konuların görüşülmesi ve bilgi akışının temini amacıyla çeşitli bilgilendirme seminerleri organize edilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
28 Nisan 2019 12:27		 YSK'nın İstanbul kararını bu hafta vermesi bekleniyor
28 Nisan 2019 12:16
Belediyede başkan tarlada işçi
28 Nisan 2019 12:12		 10 bin nüfuslu belediyeden anket şirketine 143 bin lira borç
28 Nisan 2019 11:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek
28 Nisan 2019 11:05		 Ankara Zabıtası'ndan afiş temizliği
28 Nisan 2019 10:50
'Antarktika'da söz sahibi olmak, kalıcı üssümüzü kurmak istiyoruz'
28 Nisan 2019 10:15		 TBMM yerel seçimlerin ardından çalışmaya başlayacak
28 Nisan 2019 09:53
'39 bin kişi sandıklara dışarıdan görevlendirilmiş'
28 Nisan 2019 09:20		 28 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
28 Nisan 2019 09:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - Irak'ın kuzeyine hava harekatı12:22 - İnternet bağımlılığına karşı 'mangala'12:16 - YSK'nın İstanbul kararını bu hafta vermesi bekleniyor12:12 - Belediyede başkan tarlada işçi11:53 - Ağız ve Diş Sağlığı çalışanının ikinci kitap heyecanı11:50 - Geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkulün satışı gerçekleşti11:45 - 10 bin nüfuslu belediyeden anket şirketine 143 bin lira borç11:36 - Çiftçi ailenin 'üniversite kurdu' kızı11:29 - Sivaslı öğretmen 40 zeka oyunu tasarladı11:26 - Ticaret müşavirleri 'yeni yol haritası' için toplanıyor
11:24 - Memurlardan komisyona 'ek gösterge' başvurusu11:22 - MEB 'kalfalık ve ustalık' için 'e-sınav' dönemini başlattı11:15 - Doğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu11:10 - Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası11:05 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek10:59 - Tunceli'de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi10:50 - Ankara Zabıtası'ndan afiş temizliği10:45 - İsraf edilen ekmekler artık enerjiye dönüşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, 20 bin çalışanının maillerini Sendikaya verdi
YSK sandık kurulu listelerini vermedi
Sandık başkanı da kısıtlı çıktı
'39 bin kişi sandıklara dışarıdan görevlendirilmiş'
Kaza geçiren trafik polisi hastanede hayatını kaybetti
Yıllık izin verilmesinde dinlenme hakkı ayrıntısı
HDP, kayyum dönemindeki çalışanları pasif göreve aldı
Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor
1 milyar dolarla yatırıma geldiler
Kamu yönetiminde başarılı yöneticilerin özellikleri neler olmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyandıktan sonraki ilk 10 dakika 2
evli barklı 2
yataktan çıkmak istememek 1
Çok oturgaçlı göttürgeç 1
Kadı kızı 2
ilk iş 4
fondöten 8
nitelikli dolandırıcılık 1
sosyalleşme 5
eve gitmek 4
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam