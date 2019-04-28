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10 bin nüfuslu belediyeden anket şirketine 143 bin lira borç

10 bin nüfuslu belediyenin sadece anket şirketine 143 bin lira borcu çıktı
 28 Nisan 2019 11:45
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10 bin nüfuslu belediyeden anket şirketine 143 bin lira borç

Geçtiğimiz dönem MHP'den Karpuzlu Belediye Başkanı seçilen ancak ilk meclis toplantısında davasına ihanet ettiği gerekçesi ile MHP'den ihraç edilen Tuğrul Ozan'ın belediyeyi 10 milyon liradan fazla borca soktuğu belirtildi. MHP'den ihraç edildiği için 31 Mart seçimlerine CHP'nin adayı olarak giren Tuğrul Ozan'ın yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı ilçede sadece bir anket firmasına belediyeyi 143 bin liralık borç yaptığı belirtildi. İlginç borçlanma herkesi şaşırttı.

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, kamuoyunu aydınlatmak için belediyenin borçlarını açıkladı. Görevi devraldıktan sonra belediyenin sosyal medya hesabından belediye borçlarına ilişkin açıklama yapan Başkan Hilmi Dönmez, "2014-2019 yılları arasında ilçede 95 adet arsa ve arazi satışı yapıldığı, bu satışlardan 1 milyon 534 bin 745 lira gelir elde edilmiştir. Makam araçları ve belediye araçları ile gayrimenkuller üzerinde 19 adet haciz ve icra bulunmaktadır. Personel hizmet alım şirketlerine 3 milyon 763 lira, anket şirketine 143 bin lira, beton firmalarına 450 bin lira, İller Bankası ve çeşitli bankalara 260 bin lira, esnaf ve diğer borçlar 5 milyon 734 bin lira" olmak üzere belediyenin 10 milyon 350 bin lira borcu olduğu belirtildi.

İhlas Haber Ajansı
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