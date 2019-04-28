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Ağız ve Diş Sağlığı çalışanının ikinci kitap heyecanı

Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk annesi Emran Koyuncu, altı ay önce satışa sunulan ilk kitabının ardından ikinci kitabının heyecanını yaşıyor
 28 Nisan 2019 11:53
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Ağız ve Diş Sağlığı çalışanının ikinci kitap heyecanı

Uşak'ta temizlik görevlisi olarak çalıştığı sağlık merkezinde boş vakitlerinde yazdığı küçük notları kitaba dönüştüren Emran Koyuncu, ikinci kitabının heyecanını yaşıyor.

Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Koyuncu, yedi yıl önce annesini kaybetti.

Annesine olan sevgisini iş yerinde boş vakitlerinde kağıtlara yazmaya başlayan Koyuncu, bir doktor arkadaşının yönlendirmesiyle hayat hikayesini ve annesiyle yaşadıklarını kitap haline getirmeye karar verdi.

Yaklaşık bir yıl boyunca biriktirdiği notları yazıya döken ve 6 ay önce "Sandıktaki Not" isimli hikaye kitabı basılan Koyuncu, ilk kitabını okuyanlardan aldığı olumlu tepkiler üzerine yedi arkadaşının hayatlarından alıntıların yer aldığı "Yedi Hayat" isimli ikinci hikaye kitabını hazırladı.

Basımı tamamlanan ikinci kitabının heyecanını yaşayan Koyuncu, şiir kitabı ve ilk romanıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

- "Edebiyata ilgim artıyor"

Emran Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise eğitiminin ardından evlendiğini, uzun süre çalışmadığını, 12 yıl önce Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Fırsat buldukça kitap okuduğunu, kızı ve oğluna sürekli kitap okumaları yönünde telkinlerde bulunduğunu belirten Koyuncu, "Yedi yıl önce annemi kaybettim, anneme çok bağlıydım. Ona olan özlemimi ve sevgimi küçük notlara yazmaya başladım. Ardından kitap yazma fikri oluştu ve bir doktor arkadaşımın tavsiyesiyle ilk kitabımı hazırladım." dedi.

İlk kitabına ilginin yüksek olduğunu belirten Koyuncu, "İşimi seviyorum, çünkü çocuklarımı buradan kazandığım parayla okutuyorum. Edebiyata olan ilgim her geçen gün artıyor. Çevremden olumlu tepkiler alıyorum. İkinci kitabım basıldı, umarım o da beğenilir " diye konuştu.

- Sırada şiir ve roman kitapları var

İş yerinde boş vakitlerinde küçük notlara yazmaya devam ettiğini, 40'ın üzerinde şiirden oluşan kitabın basım aşamasına geldiğini belirten Emran Koyuncu, yazmayı, hayatının sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

1980'li yıllarda küçük bir çocuk olduğunu, o yıllarda mahallesinde yaşadığı anıları roman haline getirdiğini dile getiren Koyuncu, "Sırada şiir kitabım ve roman var. Bu yıl sonuna kadar ikisini de bastırmak istiyorum. Bunun için desteğe ihtiyacım var, umarım bastırabilirim. İş yerinde arkadaşlarım ve ailem beni destekliyor, onların desteği bana güç veriyor. Yazmayı seviyorum, genellikle kendi hayatımdan kesitleri yazıyorum, daha yazmak istediğim çok şey var." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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