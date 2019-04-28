Belediyede başkan tarlada işçi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağımsız olarak belediye başkanı seçilen Zekiye Tekin, bölge insanının tarımdan aldığı payı artırmak için onları teşvik etmek ve ilçenin ürünlerini tanıtmak amacıyla mesaisi dışındaki zamanının bir bölümünü şalvar giyip tarlada çalışarak geçiriyor.

Tekin, 2004 yılında sekreter olarak işe başladığı belediyede üç dönem sonra özel kalem müdürü olarak görevlendirildi. Son seçimde bağımsız aday olan ve en büyük desteği kadınlardan alan Tekin, belediye başkanı seçildi.

Pazaryeri'nin 41 yaşındaki kadın belediye başkanı, 6 bin 500 nüfuslu kentte görevine başlamasından bu yana makamında günde onlarca kişiyi ağırlıyor.

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam eden Tekin, mesai bitiminde şalvarını giyerek ilçenin değer gören ürünlerinin hasadında işçilerle çalışıyor.

Arazi sahipleri ve işçileri tek tek tanıyan, onlarla arkadaş gibi olan ve özellikle kadınların desteğini büyük ölçüde alan Tekin, hasat yorgunluğunu ise yine tarlada demlenen çayı uzun sohbetler eşliğinde içerek atıyor.

Bulgaristan göçmeni ailenin beş çocuğundan biri olan Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel, mutlu ve kalabalık bir aile olduklarını söyledi.

Kendi halinde bir çevresi bulunduğunu belirten Tekin, şunları anlattı:

"Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ilçede yaşamımızı sürdürüyoruz. Doğasının güzelliği ve insanlarının sıcakkanlı olmasıyla bilinen bir kent burası. Gurur duyuyorum, kendimi şanslı hissediyorum. Seçim sürecinde kadınların desteği çok fazlaydı. Gerçekten hiç çekinmeden büyük bir gayret sarf edip yanımda oldular. Erkeklerin de desteğini gördüm. İlk destekleyen kadınlar oldu, daha cesur davrandılar. Hiçbir şeyden korkmadılar. İlçenin tamamını tek tek tanırım, onlar da beni tanır."

- "En iyi yaptığım işler belediyecilik ve çiftçilik"

Belediye Başkanı Tekin, ilçede çok yönlü yetiştiricilik olduğuna dikkati çekti.

Yetiştirdikleri tarım ürünlerinin en önemlilerinden birinin şerbetçi otu olduğu bilgisini veren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatıştırıcılık özelliği olan bir ürün. Bizim dönemimizde bunu çok yönlü kullanmak amacıyla projelerimiz olacak. Şerbetçi otunun hasadında 6 metre direklerimiz var, altına kazık çakıyoruz. Tellerle bağlıyoruz toprağa, sabit olması açısından. 15-20 gün sonra dipler topraktan çıkıyor güneşi gördükçe. Dalları iplere sarkıyor. Temmuz ayında kozalar belirleniyor, ağustosta ise hasadı yapıyoruz. Tescilli Osmanlı boncuğu fasulyemiz var. Başlangıcından bitimine, hasadına kadar yetiştiriciliğini çok iyi bilirim."

Tekin, şalvar giyip tarlaya çalışmaya gitmeyi, çiftçiliği çok sevdiğini vurguladı.

En iyi yaptığı işlerden birinin belediyecilik, diğerinin çiftçilik olduğunu söyleyen Tekin, "Orak da biçerim, burçak da yolarım, hasat mevsimlerinde ürün de toplarım. Elle toplamak çok zevklidir. En güzel kısmı da yorgunluktan sonra o günün terini sıcak bir çay içerek atıyorsunuz. Böyle gidecek Allah nasip ederse, hep aynı olacağım." dedi.

- "Onu başkan yaptık"

Şerbetçi otu hasadında çalışan Cemile Erdağlı, 15 yıldır bu işi yaptığını belirtti.

Tekin'le aynı zamanda komşu olduklarını söyleyen Erdağlı, "Arkasında destek olduk, başkan yaptık. Çok da memnunuz. Kadınlar çok destekledi. İnşallah çok güzel şeyler getirecek ilçemize." şeklinde konuştu.

İlçe sakinlerinden 50 yıllık çiftçi Nevriye Demir de Zekiye Tekin'in belediye başkanlığı görevinde başarılı olacağına inandığını dile getirdi.