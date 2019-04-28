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YSK'nın İstanbul kararını bu hafta vermesi bekleniyor

YSK'nin, 31 Mart'taki yerel seçimin ardından AK Parti ile MHP'nin İstanbul seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili son kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor
 28 Nisan 2019 12:16
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YSK'nın İstanbul kararını bu hafta vermesi bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) AK Parti ile MHP'nin İstanbul seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili son kararını, bu hafta içinde vermesi bekleniyor.

YSK'nin gündeminde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından özellikle İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili yapılan itirazlar bulunuyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlar ile MHP'nin Maltepe ilçesi ve İstanbul'un tümü için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ara kararlar verildi.

- Neler araştırılıyor?

YSK, 23 Nisan'da verdiği ara kararla AK Parti'nin itirazlarında geçen 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar vererek, ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için beş gün süre tanımıştı.

Kurul, AK Parti'nin verdiği ek dilekçe gereği, 26 Nisan'da da İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına karar verdi. Böylelikle, AK Parti'nin iddiaları doğrultusunda şu anda İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumu araştırılıyor.

MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de 24 Nisan'da ara karar kuran YSK, Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istemişti.

İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulu, YSK'nin araştırmasını istediği konuları derhal araştırmaya başladı. Kurullara verilen beşer günlük süre gereği araştırma sonuçlarının bu hafta başından itibaren YSK'ye ulaştırılması öngörülüyor.

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını ise ilçe seçim kurullarından gelecek araştırma sonuçlarına göre inceleyecek.

İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarına araştırma yapmaları için verilen beşer günlük sürenin tamamlanmasının ardından YSK üyeleri toplanarak, ilçe seçim kurullarından gelen sonuçlara göre değerlendirme yapacak. Kurulun en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesi bekleniyor.

- İtiraz dilekçeleri

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AK Parti, toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda, bu nedenlerle İstanbul'da büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti.

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde, bazı kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmiş, toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı öne sürülmüştü.
Anadolu Ajansı
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