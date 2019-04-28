Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Haftanin bölgesine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi
|28 Nisan 2019 12:27
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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