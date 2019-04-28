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Erdoğan'dan en çok oy alan belediye başkanlarına ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en fazla oy alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarına ödül verecek
 28 Nisan 2019 12:31
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Erdoğan'dan en çok oy alan belediye başkanlarına ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en fazla oy alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarına ödül verecek.

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kızılcahamam'da devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde en fazla oyu alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ödül verecek.

Buna göre büyükşehirlerde ilk 5 sırada yer alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (Yüzde 70,53), Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan (Yüzde 68,47) , Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör (Yüzde 67,60), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce (Yüzde 65,04) ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu (Yüzde 64,61) ödül alacak.

Yüzde 72,99 oy oranıyla Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yüzde 61,72 oy oranıyla Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yüzde 55,57 oy oranıyla Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yüzde 53,22 oy oranıyla Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yüzde 51,58 oy oranıyla Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da il belediye başkanları arasında ilk beşe girerek, ödül almaya hak kazandı.

Öte yandan büyükşehir ilçe belediyelerinden ilk beş sırada Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan yer aldı.

İlçe belediyeleri arasında Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay ilk beşe girdi.

Belekçahan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Çalışkan Belediye Başkanı Nadir Tosun, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş de belde belediyeleri arasında en fazla oyu aldı.

Yerel seçimlerde kategorilerine göre en fazla oyu alan belediye başkanlarına ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edilecek.

Anadolu Ajansı
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