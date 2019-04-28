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Polis okulunda teknisyenin tabancası ateş aldı 2 yaralı
AKSARAY'da polis meslek eğitim merkezinde teknisyen Yaşar Keleş (49), sıkışan mermiyi çıkartmak için 'doldur- boşalt' yaparken tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Keleş'in parmağını yaralayıp, meslektaşı Faik Durmaz'ın (49) sırtına saplandı.Yaralı teknisyenler, hastaneye kaldırıldı
|28 Nisan 2019 13:05
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Olay, sabah saatlerinde Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Yaşar Keleş, tabancasına sıkışan mermiyi çıkartmak için 'doldur-boşalt' yaptı. Bu sırada tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Keleş'in parmağına isabet edip, yanındaki teknisyen Faik Durmaz'ın sırtına saplandı. Teknisyenler Keleş ve Durmaz, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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