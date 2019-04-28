1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Direksiyon başında uyumaya son

Televizyondan izlediği ölümlü trafik kazalarından etkilen ortaokul öğrencisi Ali Şamil Akgül, sürücülerin direksiyon başında uyuklama ihtimaline karşı sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi geliştirdi. 11 yaşındaki öğrenci bu proje ile uyuklamaya bağlı yaşanacak trafik kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor
 28 Nisan 2019 13:15
Yazdır
Direksiyon başında uyumaya son

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ali Şamil Akgül, 'Nabzını direksiyonda, hayatını güvende tut' projesi kapsamında sürücülerin direksiyon başında uyuklama ihtimaline karşı sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi geliştirdi. Proje öğretmeni Figen Kasap öncülüğünde geliştirilen projede, direksiyona yerleştirilen sistemle nabzı düşen ve uyuklayan sürücüler, ses ve ışıkla uyarılacak bu sayede olası kazaların önüne geçilmiş olacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulanan Ali Şamil Akgül, "Projemin amacı direksiyon başında nabzı düşerek uyuyan kişilerin tespit edilip anında ufak bir sesle uyanmasını sağlayarak araç sürücüsünün uyumasını engellemek. Ben haberlerde gördüm. Uyku ve kalp krizi nedenli trafik kazalarından dolayı bu projeyi yaptım. Projemde arduino ve nabız ölçer kullandım. Sistem ilk çalıştığında kişinin nabzını ölçmeye başlıyor. Kişinin nabzı düşüşte ya da artışta olursa uyarı sistemimiz devreye girerek kişinin uyumasını engellemiş oluyor. Bu sayede uyku sebepli kazaların azalmasını umuyoruz. Bu projede uyarı olarak ses ve ışık uyarısı yaptık. Ses uyarısını çok yüksek sesli yapmadık çünkü fazla ses olursa sürücü irkilip ani bir tepki verebilir ve bu da farklı türde kazalara sebep olabilir" dedi.

Proje öğretmeni Figen Kasap ise projenin isminin "Nabzını direksiyonda hayatını güvende tut" projesi olduğunu söyleyerek, "Bu proje kapsamında trafik kazalarının azalmasını amaçladık. Kalp krizi ve uykuya bağlı kazalar bu sistemle direksiyon başında azalacak. Bu sayede de ölümlü kazalar karşımıza çıkmayacak diye planladık. Burada arduino sistemini kullandık. Nabız ölçerde belirli aralık koyduk o aralığın altına düşünce ve üstüne çıkınca uyarı verecek. Bu uyarı sayesinde aracı kenara çekeceğiz ve bu sayede de kazaları önlemiş olacağız" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
29 Nisan 2019 00:58		 87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor
28 Nisan 2019 23:06
Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu
28 Nisan 2019 22:53		 'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'
28 Nisan 2019 22:39
Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı
28 Nisan 2019 22:25		 Atık varilleri soba yapıp ekonomiye kazandırıyor
28 Nisan 2019 21:44
Devlet desteğiyle açtıkları gözleme evi hayatlarını değiştirdi
28 Nisan 2019 21:37		 'İlk kalbim eşimdi, ikinci kalbim ise oğlum oldu'
28 Nisan 2019 21:30
Kazada ölen genç kız son yolculuğa uğurlandı
28 Nisan 2019 19:39		 Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
28 Nisan 2019 19:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:58 - Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı00:29 - Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti00:24 - Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı00:11 - Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı00:05 - 29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?23:38 - Erdoğan'dan, en yüksek oy alan 5 başkana ödül23:06 - 87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor23:01 - Türkiye'de eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu22:57 - İstila altındaki Atatürk Köşkü Ormanları'ndan iyi haber
22:53 - Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu22:47 - Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi22:43 - Uzman çavuşun kardeşi, tabancayla arkadaşını vurdu22:39 - 'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'22:36 - Vatandaşları 1,5 milyon lira dolandıran 3 kişi gözaltında22:31 - Prof. Dr. Ortaylı: Televizyondaki dil sorunu büyük problem22:25 - Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı22:21 - 'Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı
Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?
Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti
29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dondurma 7
sıkılmaktan sıkılmak 1
İnsan,kaldıkça küflenir,gidemedikçe çürür 3
Büyük Konuşmak 2
CHP döneminde gerçekleşmiştir 2
kapıyı vurup çıkmak 1
hop hoop temas yok demek 2
kurallar 1
etin ne budun ne 1
anne eli 4
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam