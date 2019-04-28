'Sağlıklı yaşam için bir nedenim var, bir de bisikletim'
|28 Nisan 2019 13:37
|Yazdır
Yeşilay ve Bisikletliler Derneği iş birliğiyle "Sağlıklı yaşam için bir nedenim var, bir de bisikletim" sloganıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen bisiklet turu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrı'ndaki bahçesinde bir araya gelen bisikletliler, birlikte kahvaltı yaptı.
Burada konuşma yapan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, etkinliğin sağlıklı yaşamla, sporla, bisikletle, bağımlılıklardan uzak kalma amacıyla yapıldığını söyledi.
Katılımcıların İstanbul'un en güzel mekanlarında pedal çevireceğini ifade eden Öztürk, Yeşilay'ın seneye, 100'üncü yılında daha büyük bir organizasyonla tekrar bir araya geleceklerini belirtti.
Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz ise etkinlik kapsamında eş zamanlı olarak 50 şehirde yaklaşık 30 bin kişinin pedal çevireceğini söyledi.
Konuşmaların ardından bisiklet turu, Sepetçiler Kasrı'ndan başladı.
Etkinliğin İstanbul ayağı, Tarihi Yarımada'da gerçekleşti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
29 Nisan 2019 00:58
|87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor
28 Nisan 2019 23:06
|Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu
28 Nisan 2019 22:53
|'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'
28 Nisan 2019 22:39
|Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı
28 Nisan 2019 22:25
|Atık varilleri soba yapıp ekonomiye kazandırıyor
28 Nisan 2019 21:44
|Devlet desteğiyle açtıkları gözleme evi hayatlarını değiştirdi
28 Nisan 2019 21:37
|'İlk kalbim eşimdi, ikinci kalbim ise oğlum oldu'
28 Nisan 2019 21:30
|Kazada ölen genç kız son yolculuğa uğurlandı
28 Nisan 2019 19:39
|Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
28 Nisan 2019 19:35