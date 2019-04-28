Yeşilay ve Bisikletliler Derneği iş birliğiyle "Sağlıklı yaşam için bir nedenim var, bir de bisikletim" sloganıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen bisiklet turu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrı'ndaki bahçesinde bir araya gelen bisikletliler, birlikte kahvaltı yaptı.

Burada konuşma yapan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, etkinliğin sağlıklı yaşamla, sporla, bisikletle, bağımlılıklardan uzak kalma amacıyla yapıldığını söyledi.

Katılımcıların İstanbul'un en güzel mekanlarında pedal çevireceğini ifade eden Öztürk, Yeşilay'ın seneye, 100'üncü yılında daha büyük bir organizasyonla tekrar bir araya geleceklerini belirtti.

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz ise etkinlik kapsamında eş zamanlı olarak 50 şehirde yaklaşık 30 bin kişinin pedal çevireceğini söyledi.

Konuşmaların ardından bisiklet turu, Sepetçiler Kasrı'ndan başladı.

Etkinliğin İstanbul ayağı, Tarihi Yarımada'da gerçekleşti.