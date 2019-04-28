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Vali Akbıyık'tan sınırdaki üs bölgelerine ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki üs bölgelerinde zorlu doğa ve iklim koşullarında görev yapan askerleri ziyaret etti
 28 Nisan 2019 13:48
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Vali Akbıyık'tan sınırdaki üs bölgelerine ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, geçen hafta PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen 4 askerin görevli olduğu Çukurca ilçesindeki Seriberi ve Güvendağı ile Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Düztepe üs bölgelerine ziyarette bulundu.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile 19 Nisan'da Türkiye-Irak sınır hattında teröristlere yönelik operasyonda şehit olan 4 askerin görevli olduğu Seriberi Üs Bölgesi'ne ziyaret geçekleştirdi.

Burada incelemelerde bulanan Akbıyık, ilgililerden bilgi aldı, askerlerle sohbet etti.

Akbıyık ve beraberindekiler, ardından Güvendağı Üs Bölgesi'nde güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Daha sonra beraberindekilerle Yüksekova'daki 3 bin 400 rakımlı İkiyaka Düztepe Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Akbıyık, burada metrelerce kara rağmen fedakarca görev yapan asker ve güvenlik korucularıyla sohbet etti, askeri yetkililerden bilgi aldı.

Akbıyık, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, 4 askerin şehit olduğu bölgenin Irak sınırında yer aldığını belirtti.

Askerlerin insanüstü gayretle, kahramanca gece boyunca çatıştığını, daha fazla zayiat vermeden hem kendilerini hem de bölgeyi savunduğunu vurgulayan Akbıyık, "Ülkemizin sınırlarının emin ellerde olduğunu bizzat yerinde gördük. Bundan sonra da tek terörist kalmayıncaya kadar biz, askerimiz, polisimiz ve jandarmamız, güvenlik korucularımızla sınırımızı en iyi şekilde tutacağız, vatanımızı, ülkemizi kanımızın son damlasına kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

İkiyaka Dağları'nda asker ve güvenlik korucularıyla da bir araya geldiklerini belirten Akbıyık, kahraman güvenlik güçlerinin morallerinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Güvenlik güçlerinin zorlu doğa şartlarında, yer yer yaklaşık 20 metre karın altında gözlerini kırpmadan vatan ve millet için görev yaptığına işaret eden Akbıyık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnşallah terörden son kişi kalmayıncaya kadar, Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın iradesiyle, bu bölgede bütün görevli kardeşlerimiz canla başla çalışıyor. Sınırlarımız, vatanımız emin ellerde. Her türlü şartlara rağmen bunu burada görüyoruz."
Anadolu Ajansı
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