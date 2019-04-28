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Baba 66, kızı 40 yaşında aynı üniversiteden mezun oldu

Emekli ziraat mühendisi Mehmet Fatı, iki çocuk annesi kızı Feyza Yıldız ile Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun olmanın sevincini yaşadı
 28 Nisan 2019 14:27
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Baba 66, kızı 40 yaşında aynı üniversiteden mezun oldu

Emekli ziraat mühendisi 66 yaşındaki Mehmet Fatı, 40 yaşındaki kızı Feyza Yıldız ile aynı fakülteden mezun oldu.

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin, Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde kızıyla havaya kep atan Mehmet Fatı, ikinci kez diploma heyecanı yaşadı.

İki çocuk babası 66 yaşındaki Fatı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini 1978'de bitirdiğini, yıllarca kamu kurumlarında çalıştıktan sonra emekliye ayrıldığını söyledi.

İlerlemiş yaşına rağmen okuma heyecanı ve isteğinin hiç eksilmediğini belirten Fatı, "İki çocuk annesi kızım ev hanımı. Beraber İslami İlimler Fakültesinde okuma kararı aldık. Sınavların ardından 4 yıl önce kızımla fakülteye kaydımızı yaptırdık." dedi.

Kızıyla aynı bölümde ancak farklı sınıflarda eğitim gördüklerini anlatan Fatı, "Derslere ayrı ayrı girsek de zaman zaman okulda beraber olduk. Kızımla beraber okumak benim için gerçekten çok mutluluk vericiydi. Bugün ikimiz de mezun olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşça kendinden çok küçük sınıf arkadaşlarıyla aynı sıralarda öğrenim görmenin çok farklı bir tecrübe olduğunu dile getiren Fatı, şöyle konuştu:

"Onlardan çok şey öğrendim, ümit ediyorum ki onlar da benden bir şeyler öğrenmiştir. Tüm derslere katılmaya çalıştım. Benim için çok güzel günlerdi. Bana destek olan öğretim kadrosundaki tüm hocalara ve sınıf arkadaşlarıma, çocuklarıma teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönüllerince olur, başarılı olurlar."

- Beraber ders çalıştılar

Mezuniyet töreninde kürsüye çıkan Mehmet Fatı, öğrencileri, hayatları boyunca okumaya, İslam'ın yolundan ayrılmamaya davet etti.

Türkiye'nin büyük ve İslam dünyasının lideri bir ülke olduğunu belirten Fatı, "Sizler çok çalışmalı, İslam dünyasına, insanlığa hizmet etmelisiniz. Sizlerle aynı fakültede eğitim almak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun, umutlarınız büyük olsun. Okumanın yaşı yok. Kızımla beraber aynı fakülteden mezun olmayı nasip eden Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Okumaya, bundan sonra da yeni şeyler öğrenmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi 40 yaşındaki Feyza Yıldız ise çok mutlu olduğunu belirterek, "İslam alanında eğitim almak istiyordum. Babamla birlikte okuma kararı aldık. Hiç zorlanmadan bugünlere geldik. Yeri geldi beraber ders çalıştık. Çok gururluyum." diyerek duygularını dile getirdi.

Baba-kız, sınıf arkadaşlarıyla mezuniyet fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı
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