1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Destici: Birlik olmak zorundayız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bu alanlarda kalıcı bir güç, özel bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Bunu kabul edemeyiz. Ne tampon ne de özerk bir bölge, ne de Irak ve Suriye'deki terör varlıklarının bir araya gelmesine müsaade edemeyiz. Bu bizim varlık, bütünlük, istikrar ve istikbal meselemizdir. Birlik olmak zorundayız
 28 Nisan 2019 14:44
Yazdır
Destici: Birlik olmak zorundayız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin sınırlarına yakın kalıcı bir güç ve özel bir yapı oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, "Ne tampon ne de özerk bir bölge, ne de Irak ve Suriye'deki terör varlıklarının bir araya gelmesine müsaade edemeyiz. Bu bizim varlık, bütünlük, istikrar ve istikbal meselemizdir. Birlik olmak zorundayız." dedi.

Destici, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde düzenlenen BBP İl Başkanları ve Yerel Yöneticiler Toplantısı'nın kapanış ve değerledirme programındaki konuşmasında, seçilen belediye başkanlarına başarılar diledi.

Seçilen belediye başkanlarının göz bebekleri olduğunu belirten Destici, bölgelerinde başarılı çalışmalar gerçekleştirecek bu arkadaşlarının yanlarında duracaklarını dile getirdi.

31 Mart seçimlerini geride bıraktıklarını, sadece İstanbul ve ilçelerinden Büyükçekmece ve Maltepe ile ilgili yapılan itirazların YSK tarafından değerlendirilmesinin kaldığını hatırlatan Destici, bunun da bir kaç gün içerisinde karara bağlanacağını söyledi.

Bu itirazların da sürecin bir parçası olduğunu ifade eden Destici, "YSK'nin alacağı karar nihai karardır. Hangi kararı verirse versin, herkesin buna rıza göstermesi gerekir. YSK birilerinin istediği şekilde karar vermiş vermemiş olabilir. Ancak toplumu ayrıştırıcı söylemlerden bulunulmaması gerekir. Hepimizin demokratik bir olgunlukla bu süreci takip etmesi ve YSK'nin kararından sonra aynı demokratik tavrı gösterebilmesi gerekir." diye konuştu.

- "Terörle mücadele

Terörü yenmek için terörün tüm uzuvlarıyla mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Mustafa Destici, son 4 yıldır bu mücadelenin topyekun yapıldığını vurguladı.

Hem içeride hem dışarıda yapılan mücadelenin iç siyasetten etkilendiğini anlatan Destici, geçmiş dönemdeki istikrarsızlık, sık sık iktidarların değişmesi ve her iktidarın devamlılık anlayışında olmayarak yeni çözüm arayışlarında bulunmalarının milleti 35 yıl terörle yaşamaya mahkum ettiğini savundu.

Destici, bugünlerde terörün hemen sınırların dışında olduğunu ve bunu da ABD'nin desteklediğini öne sürdü.

"Eskiden 'Çekiç Güç' nasıl PKK'yı büyütüp genişletmişse ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da PKK'yı YPG'yi destekliyor." diyen Destici, şunları kaydetti:

"Bu alanlarda kalıcı bir güç, özel bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Bunu kabul edemeyiz. Ne tampon ne de özerk bir bölge, ne de Irak ve Suriye'deki terör varlıklarının bir araya gelmesine müsaade edemeyiz. Bu bizim varlık, bütünlük, istikrar ve istikbal meselemizdir. Birlik olmak zorundayız. Cumhurbaşkanı'nın 'Türkiye ittifakı'nı da bu anlamda destekliyoruz. 'Bu vatanda, bu bayrak altında bir ve beraber yaşamak istiyoruz' diyenlerle bir araya gelmeye varız ama şartımız ve çekincemiz siyasi bölücülerdir. Çünkü siyasi bölücülerle geçmişte biraya gelindi. Sözde çözüm arayışlarına girildi. BBP olarak asla ve kata bunu kabul etmeyiz. Onların niyeti hiç bir dönemde Türkiye'nin bu milletin evlatlarının hayrına olmamıştır. Onlar batının, emperyalistlerin, siyonistlerin uşaklarıdır. Onlar Ermeni çetelerinin uşaklarıdır, kardeşleridir, yol arkadaşıdır. Biz asla onlarla bir araya gelemeyiz. Onlarla bir araya gelenlere de iyi gözle bakamayız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti
29 Nisan 2019 00:29		 Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
29 Nisan 2019 00:24
29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
29 Nisan 2019 00:05		 Erdoğan'dan, en yüksek oy alan 5 başkana ödül
28 Nisan 2019 23:38
Prof. Dr. Ortaylı: Televizyondaki dil sorunu büyük problem
28 Nisan 2019 22:31		 'Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok'
28 Nisan 2019 22:21
'Türkiye'deki üniversitelere ilgi artıyor'
28 Nisan 2019 22:07		 'Davutoğlu, Ak Part içindeki özeleştiri imkanını bitirdi'
28 Nisan 2019 21:33
Erdoğan'dan Belediye Başkanı Arı'ya ödül
28 Nisan 2019 20:57		 Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
28 Nisan 2019 19:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:58 - Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı00:29 - Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti00:24 - Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı00:11 - Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı00:05 - 29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?23:38 - Erdoğan'dan, en yüksek oy alan 5 başkana ödül23:06 - 87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor23:01 - Türkiye'de eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu22:57 - İstila altındaki Atatürk Köşkü Ormanları'ndan iyi haber
22:53 - Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu22:47 - Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi22:43 - Uzman çavuşun kardeşi, tabancayla arkadaşını vurdu22:39 - 'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'22:36 - Vatandaşları 1,5 milyon lira dolandıran 3 kişi gözaltında22:31 - Prof. Dr. Ortaylı: Televizyondaki dil sorunu büyük problem22:25 - Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı22:21 - 'Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı
Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?
Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti
29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendine haritadan yer beğen 1
hop hoop temas yok demek 2
görünmek 1
ideal kilo 2
yataktan çıkmak istememek 1
etin ne budun ne 1
Bazi yazarlarin sadece belirli konularda yazmasi 4
bkzler ile konu başlıkları arasında alaka kuramamak 2
İskonto 3
ankara büyükşehir belediyesi'nin başına t.c eklenmesi 2
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam