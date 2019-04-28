Ankara-Tahran tren hattı projesi görüşüldü
|28 Nisan 2019 14:58
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, İran Demiryolları (RAİ) Genel Müdürü Said Resuli ile iki ülke arasındaki demir yolu hattı projesini görüştü.
İran devlet medyasına göre Tahran'da gerçekleşen görüşmede demir yolu taşımacılığı ve Ankara-Tahran tren hattı projesi ele alındı.
Türkiye ile İran arasındaki 8'inci Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten TCDD Genel Müdürü Uygun, görüşmede uzlaşı sağlanan konuların iki ülkenin de hayrına olması temennisinde bulundu.
Türkiye ve İran'ın komşu ülkeler olduklarını ve zor bir coğrafyada bulunduklarını dile getiren Uygun, "Türkiye ve İran arasında sağlanacak uzlaşı noktaları iki ülke halkı için de gidiş-gelişlerde şartları kolaylaştıracaktır. Ülkeler arasındaki sosyal ilişkilerin artması için demir yolu hattı çok önemlidir. Hem Türkiye hem de İran'da son yıllarda bu alana dikkate değer bir yatırımın yapıldığını görmek memnuniyet verici." şeklinde konuştu.
Uygun, iki ülke arasındaki demir yollarını birbirine yakınlaştırmaları durumunda hem sosyal hem de ekonomik açıdan iyi bir iş birliği imkanı elde edileceğini belirtti.
- İran'dan Ankara-Tahran demir yolu hattı açıklaması
RAİ Genel Müdürü Resuli de demir yolu taşımacılığı kapasitesinin 500 bin tondan bir milyon tona çıkarılması için şartları uygun hale getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "İran, Tahran-Ankara demir yolu hattı projesine başlamak için hazırdır. Proje hayata geçerse vatandaşlarımız temmuz ayında yolculuk yapabilecek." dedi.
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Maku ilçesindeki Çeşmeserya ile Kars demir yolu hattının birleştirilmesi konusunun da konuşulduğunu aktaran Resuli, Ankara-Tahran demir yolu hattı için Tahran'da toplantı yapılmasını önerdi.
Konuştukları projelerin gerçekleşmesi halinde demir yolu taşımacılığında önemli bir gelişmenin sağlanacağını belirten Resuli, Türkiye ile İran arasındaki elektronik sistemin birbirine bağlanması konusunun da değerlendirildiğini sözlerine ekledi.
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