Köpekle kavga eden kadına tepki yağdı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesindeki kulübede bağlı köpeğe taş atıp, "Gebertirim" diye bağıran kadına sosyal medyada tepki yağdı.
|28 Nisan 2019 15:02
|Yazdır
Kadirli ilçesi Savrun Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kulübede bağlı olan köpeğe bir kadın tarafından şiddet uygulanmasına dair görüntülere sosyal medyada tepki yağdı. İsmi öğrenilemeyen kadın, görüntülerde köpeğin bulunduğu kulübenin yanında çevre düzenlemesi yaparken önce köpeğe bağırıyor, ardından da yerden aldığı taşları köpeğe fırlatıyor. Eliyle köpeği tehdit eden kadın, "Gebertirim" diye de bağırıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşım sitelerine yüklenen görüntüye tepki yağdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
29 Nisan 2019 00:58
|87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor
28 Nisan 2019 23:06
|Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu
28 Nisan 2019 22:53
|'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'
28 Nisan 2019 22:39
|Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı
28 Nisan 2019 22:25
|Atık varilleri soba yapıp ekonomiye kazandırıyor
28 Nisan 2019 21:44
|Devlet desteğiyle açtıkları gözleme evi hayatlarını değiştirdi
28 Nisan 2019 21:37
|'İlk kalbim eşimdi, ikinci kalbim ise oğlum oldu'
28 Nisan 2019 21:30
|Kazada ölen genç kız son yolculuğa uğurlandı
28 Nisan 2019 19:39
|Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
28 Nisan 2019 19:35