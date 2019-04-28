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Ispanak fiyatlarında düşüş yaşandı

Tokat'ta ıspanak hasadında üretimin artması ile birlikte fiyatlarda düşüş yaşandı.
 28 Nisan 2019 15:13
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Ispanak fiyatlarında düşüş yaşandı

Tokat merkeze bağlı Pınarlı köyünde ıspanak hasadının başlaması ile birlikte önceki haftalara göre kentte ıspanak fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Güneşli havanın yüzünü göstermesi ile birlikte üretimde artış fiyatlara yansırken, tarlada 1 lira 25 kuruştan toplanan ıspanak marketlerde 2 lira 95 kuruştan satılıyor. Çiftçi İbrahim Sargın, bir hafta öncesine göre ıspanak fiyatlarında düşüş yaşandığını, zararına hasat yaptıklarını ileri sürerek, "Şu anda ıspanağı maliyetimizin altında kesiyoruz. Bir hafta öncesine göre fiyatlar yüksekti. Havaların ısınması ile birlikte üretim hızlandı ve fazlalaştı. Ondan dolayı fiyatlar aşağıya indi. Ramazan ayında da fazla bir değişiklik olmaz bu düzen gider" dedi.

Pınarlı Köyü Muhtarı Yaşar Gürüç ise köylerinde yaklaşık 500 dönüm alanda ıspanak, marul, soğan gibi yeşillikler adına üretim yapıldığına dikkat çekti.

Tarlada çalışan kadınlar ise sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını ve akşam saatlerine kadar çalıştıklarını söyledi. Bu çalışmalarının karşılığında ise günlük 60 lira yevmiye aldıklarını ve işlerinden memnun olduklarını söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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