Kaymakamlığın himayesindeki zeytinyağı, Londra'da altın madalya aldı
|28 Nisan 2019 21:53
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Derik zeytinyağı, Derik Kaymakamlığı himayesinde Londra'da düzenlenen yarışmaya katılarak medium kategorisinde altın madalya ile ödüllendirildi.
Makamında teröristler tarafından şehit edilen Derik Kaymakamı Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün, Derik zeytinini dünya markası yapma hayali gerçek oldu. Derik'te zeytin bahçeleri, zeytinyağı fabrikası kurulmasının ardından Londra'da 11-13 Nisan tarihlerinde London Olive Oil yarışmasına Derik Kaymakamlığı olarak Derik&Zeytuni ile katılarak medium kategorisinde altın madalya almaya hak kazandı. Londra'da yapılan Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda dünyanın zeytin yetişen birçok ülkesinden 430 marka yarıştı. Yarışmaya 21 marka ile katılan Türkiye'nin 18 markası ödül aldı.
Derik&Zeytuni markalı zeytinyağı, Derik Kaymakamlığı'nın himayesinde katıldıkları yarışmada medium kategorisinde altın madalya almaya hak kazandı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayallerini gerçekleştirdiklerini ve Derik zeytininden üretilen zeytinyağının dünya markası olmaya hak kazandığı için mutlu olduklarını söyledi. Kaymakam Kafkas, "Yarışmada ödül alan firmalar dünyanın birçok yerinde düzenlenecek fuar ve lansman programlarında tanıtılacaktır" dedi.
Mayıs ayı içerisinde Londra'da bir gala gecesinin düzenleneceği ve ödüllerin burada sahiplerine verileceği kaydedildi.
Derik Zeytinyağı Londra'da düzenlenen yarışmada altın madalya alarak bir dünya markası oldu.Katkılarından dolayı başta Sayın Bakanımız @suleymansoylu olmak üzere Sayın Valimiz @MustafaYMN'a, @emnearktncr72 ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.Ruhun şadolsun MFSafitürk🙏🇹🇷 pic.twitter.com/pGWQCqMpgHTC Derik Kaymakamlık (@DerikKaymakam) 27 Nisan 2019
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