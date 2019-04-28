İş yerindeki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
|28 Nisan 2019 15:33
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Olay, dün saat 00.50 sıralarında Beşiktaş Levent Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda çalışan M.C.G.(25), iş arkadaşları Suriye uyruklu Z.H.(25), V.A. ve M.H. ile iş yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine mesai bitimi M.C.G., dışarıda gördüğü Z.H.'yi tabanca ile vurdu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından zanlı, 200 metre ileride iş yerinde tartıştığı V.A. ve M.H.'yi de gördü. Onlara da tabanca ile ateş eden saldırgan, V.A.'yı ağır, M.H.'yi ise hayati tehlikesi oluşmayacak şekilde yaraladı. Olayın ardından şahıs taksiye binerek kaçmaya başladı.
Zanlı olaydan yarım saat sonra yakalandı
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera ve KGYS görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede saldırganın bindiği taksinin plakasını tespit eden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yaklaşık yarım saat sonra Büyükdere Caddesi üzerinde taksinin içerisinde tabancasıyla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın büroda ifadesi alınarak sorgulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.C.G. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
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