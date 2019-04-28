72 kişilik kontenjan için 604 başvuru yapıldı

Şehit Murat Akdemir İmam Hatip Proje Ortaokulu'na 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında alınacak olan 72 öğrenci için 604 başvuru yapıldı. Safranbolu'da proje okulu olan Şehit Murat Akdemir İmam Hatip Proje Ortaokulu'ndaki 72 kişilik kontenjana girmek isteyen 604 öğrenci sınavda ter döktü. Sadece 72 öğrencinin girmeye hak kazanacağı sınavda Türkçe'den 20 soru, Matematik'ten 20 soru, Fen ve Teknoloji'den 15 soru, Sosyal Bilgiler'den 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5 soru olmak üzere toplam 70 soru yer aldı. Diğer taraftan 1 saatlik 45 dakika süren sınavda öğrenciler içeride ter dökerken, aileleri de okulun dışında bekleyerek çocuklarının heyecanına ortak oldu.