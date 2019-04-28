Çocuklarının geleceğini için kendi imkanlarıyla işletme açtı
|28 Nisan 2019 15:45
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İşletme sahibi 3 çocuk annesi Asiye Kaya, eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarının geleceğini düşünerek kendi imkanlarıyla Serdivan Çubuklu yolu üzerinde açtığı işletmede yöresel köy kahvaltısı veriyor. Girişimci kadın tarafından açılan işletme özellikle şehir gürültüsünden ve stresten kaçmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Girişimci kadının hazırladığı kahvaltılar, Sakarya halkının yanı sıra şehir dışından gelen vatandaşların da büyük ilgisini görüyor. Asiye Kaya'nın gece gündüz çalışarak ayaklarının üzerinde durması da ilçedeki diğer kadınlara örnek oluyor. Girişimci kadın işletmeyi daha iyi bir yere getirmek için Devletin kadınlara yönelik imkanlarından yararlanmak için proje hazırlayıp KOSGEB'e sunacağını belirtti.
Ayakları üzerinde duran kadın güç sahibi ve özgüvenli oluyor
Çalıştığı zamandan beri çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamanın mutluluğu içinde olduğunu dile getiren Kaya, "Çalıştığımdan beri çocuklarıma daha iyi bir gelecek sağlamanın mutluluğu içindeyim. Ancak tabi ki bizim gibi kadınlar ayaklarının üzerinde durması gerekiyor. Bence kadınların ayaklarının üzerinde durması farklı bir şey güç sahibi ve daha da özgüvenli oluyorlar. Ben de gelen müşterilerimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
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