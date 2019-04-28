1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte, mayın tehdidine yeni milli çözümler

Türk savunma sanayisinin mayın ve patlayıcı tehdidinin tespitine yönelik çalışmaları kapsamında yeni milli ürünler geliştirildi.
 28 Nisan 2019 18:13
Yazdır
İşte, mayın tehdidine yeni milli çözümler

Kamu güvenliği alanında faaliyet gösteren mühendislik ve üretim şirketi MESAN, güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı kritik önemdeki cihazlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

"Mayına mesafe koyun" yaklaşımıyla yeni nesil mayın dedektörleri geliştiren ve bir ticari işletme tarafından mayın tarama faaliyetlerinde kullanılacak ilk metal dedektörü üreterek "Memed" ismiyle güvenlik güçlerinin kullanımına sunan MESAN, bir ürün ailesi oluşturdu.

Geçen yıl güvenlik güçlerinin envanterine giren Memed MMD1 modeline, operasyonel birlikler ve insani mayın tarama faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılamak amacıyla Memed serisi iki yeni dedektör olan Mepak ve Memar eklendi.

Söz konusu ürünlere yönelik çalışmalar güvenlik güçlerinin istek ve ihtiyaçları kapsamında başarıyla tamamlandı.

Mepak operasyonel mayın tarama birlikleri Özel Kuvvetler, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timi birlikleri için öne çıkarken, Memar ise insani mayın tarama faaliyeti yürüten özel mayın arama temizleme birlikleri için geliştirildi.

Tam katlanır ve hafif yapısı, hızlı kullanımı ile öne çıkan Mepak'a karşılık, Memar ergonomik tasarımı uzun operasyon süresi, operasyonel ikaz sistemi ve değişebilir arama kafalarıyla dikkati çekiyor.

Mepak 1,85 kilogram, Memar 2,3 kilogram operasyonel ağırlığa sahip bulunuyor. Operasyon süresi Mepak'ta 10 saate, Memar'da 20 saate çıkıyor.

Tamamen milli ve özgün geliştirilen her iki dedektör, toprak kompanzasyonu, yüksek tespit hassasiyeti, normal ve mineralli toprak modları, düşük metal içerikli hedeflerin sorunsuz tespiti, hedef noktasal yer belirleme özelliklerini beraberinde sunuyor. Yenilikçi dedektörlerin her ikisi için de patent süreçleri devam ediyor.

Bu sene içinde ilk ihtiyaçla birlikte projelendirilebilecek düzeye ulaşan Mepak ve Memar, ilk kez 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıtılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sakarya, TÜBİTAK projelerinde ilk 10'da
28 Nisan 2019 20:53		 Türkiye'nin 'mikro drone timi' göreve hazır
28 Nisan 2019 20:13
Yeni mesajlaşma uygulaması LAFF'ın beta sürümü kullanıma sunuldu
28 Nisan 2019 12:57		 İşte ilk milli silahlı drone
27 Nisan 2019 22:04
4 ayaklı arazi robotu üretildi
27 Nisan 2019 21:22		 'Derman' IDEF'19'da görücüye çıkıyor
27 Nisan 2019 18:03
Türk zırhlısı özel görevlere hazır
27 Nisan 2019 15:58		 Hayat kurtaran 5 biyogirişime ilaç gibi destek
26 Nisan 2019 08:50
'Erkek beyni kutucuklardan kadın beyni alanlardan oluşuyor'
25 Nisan 2019 23:57		 Düşünceleri okuyarak söze döken cihaz geliştirildi
25 Nisan 2019 23:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:58 - Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı00:29 - Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti00:24 - Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı00:11 - Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı00:05 - 29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?23:38 - Erdoğan'dan, en yüksek oy alan 5 başkana ödül23:06 - 87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor23:01 - Türkiye'de eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu22:57 - İstila altındaki Atatürk Köşkü Ormanları'ndan iyi haber
22:53 - Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu22:47 - Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi22:43 - Uzman çavuşun kardeşi, tabancayla arkadaşını vurdu22:39 - 'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'22:36 - Vatandaşları 1,5 milyon lira dolandıran 3 kişi gözaltında22:31 - Prof. Dr. Ortaylı: Televizyondaki dil sorunu büyük problem22:25 - Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı22:21 - 'Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı
Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?
Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti
29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ev arkadaşı 2
Game of Thrones 1
Adam olmayana düşman bile olmam 1
entryyi okumadan beğenmek 1
Uyanmadan önceki son 10 dakika 2
milliyetçilik 1
uyumadan önceki son 10 dakika 4
takla atmak 1
günlük tutmak 7
portakalcicegi2017 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam