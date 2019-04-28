Kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
|28 Nisan 2019 15:57
|Yazdır
Edinilen bilgilere göre, 14 Nisan tarihinde Eskişehir'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında polis memuru Halil Budak ağır yaralanmıştı. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Budak için bugün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlendi. Törene; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, şehit Halil Budak'ın anne ve babası, eşi Sıdıka Budak, kızı Nimet Arzu ve Elif Ece Budak ve emniyet personelleri katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende konuşma yapan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli meslektaşımız ve kardeşimiz Halil Budak, 14 Nisan'da yoğun yağış nedeniyle vatandaşımızın güvenliğini sağlamak amacıyla devriye görevi yaparken meydana gelen elim kaza sonucunda yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen 27 Nisan'da vefat etmiştir. Halil kardeşim şehitlerimizin arkasından çok gözyaşı dökerdi. Şimdi bizler senin arkandan gözyaşı döküyoruz. Biz biliyoruz ki şehadet makamı peygamberlikten sonra gelen en yüce makamdır. Şehitlik hakka yürümenin en güzel yoludur. Devletimiz ve teşkilatımız daima ailenin yanında olacak ve onlara sahip çıkacaktır" dedi.
Tören sonrasında şehidin naaşı, defnedilmek üzere Kütahya'ya gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti
29 Nisan 2019 00:29
|Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
29 Nisan 2019 00:24
|29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
29 Nisan 2019 00:05
|Erdoğan'dan, en yüksek oy alan 5 başkana ödül
28 Nisan 2019 23:38
|Prof. Dr. Ortaylı: Televizyondaki dil sorunu büyük problem
28 Nisan 2019 22:31
|'Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok'
28 Nisan 2019 22:21
|'Türkiye'deki üniversitelere ilgi artıyor'
28 Nisan 2019 22:07
|'Davutoğlu, Ak Part içindeki özeleştiri imkanını bitirdi'
28 Nisan 2019 21:33
|Erdoğan'dan Belediye Başkanı Arı'ya ödül
28 Nisan 2019 20:57
|Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
28 Nisan 2019 19:23