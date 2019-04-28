Kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Edinilen bilgilere göre, 14 Nisan tarihinde Eskişehir'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında polis memuru Halil Budak ağır yaralanmıştı. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Budak için bugün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlendi. Törene; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, şehit Halil Budak'ın anne ve babası, eşi Sıdıka Budak, kızı Nimet Arzu ve Elif Ece Budak ve emniyet personelleri katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende konuşma yapan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli meslektaşımız ve kardeşimiz Halil Budak, 14 Nisan'da yoğun yağış nedeniyle vatandaşımızın güvenliğini sağlamak amacıyla devriye görevi yaparken meydana gelen elim kaza sonucunda yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen 27 Nisan'da vefat etmiştir. Halil kardeşim şehitlerimizin arkasından çok gözyaşı dökerdi. Şimdi bizler senin arkandan gözyaşı döküyoruz. Biz biliyoruz ki şehadet makamı peygamberlikten sonra gelen en yüce makamdır. Şehitlik hakka yürümenin en güzel yoludur. Devletimiz ve teşkilatımız daima ailenin yanında olacak ve onlara sahip çıkacaktır" dedi.

Tören sonrasında şehidin naaşı, defnedilmek üzere Kütahya'ya gönderildi.