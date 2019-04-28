TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim nedeniyle verdiği iki aylık aranın ardından bu hafta çalışmalarına tekrar başlayacak.
|28 Nisan 2019 16:01
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TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü ara verdiği çalışmalarına 30 Nisan Salı günü başlıyor.
Meclisin bu haftaki gündeminde uluslararası anlaşmalar bulunuyor. Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri, Genel Kurulda görüşülecek.
Genel Kurul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü çalışmalarına ara verecek.
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