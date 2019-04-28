1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tapu harcı geliri 10 yılda 9 kat arttı.. 11 milyar TL

2009'da 1,4 milyar olan tapu harcı geliri, geçen yıl gerçekleştirilen 8,9 milyon işlemden elde edilen 11 milyar 291 milyon lirayla 9 kat arttı.
 28 Nisan 2019 17:15
Yazdır
Tapu harcı geliri 10 yılda 9 kat arttı.. 11 milyar TL

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) el değiştirdi. Bu gayrimenkullerden elde edilen tapu harcı 10 milyar 72 milyon lirayı aştı.

Yıl boyunca satışa konu olan 2,5 milyon gayrimenkulün yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemler gerçekleştirildi.

Tapuda 2018 boyunca gerçekleştirilen söz konusu toplam 8,9 milyon işlemden elde edilen tapu harcı geliri ise 11 milyar 291 milyon liraya ulaştı. 2018'de tapu harcı geliri önceki yıla göre yüzde 5,58 arttı. Söz konusu rakam önceki yıl 10,7 milyar liraydı.

Tapudan elde edilen harç geliri son 2009'da 1,8 milyar lira, 2010'da 3,5 milyar lira, 2011'de 4,3 milyar lira, 2012'de 4,6 milyar lira, 2013'te 6,8 milyar lira, 2014'te 7,8 milyar lira, 2015'te 9,1 milyar lira ve 2016'da 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

- "Tapuda ekspertiz şartıyla harç geliri artacaktır"

Era Gayrimenkul Genel Müdürü Can Özatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye'deki bütün ev, iş yeri ve arsaların gerçek değer haritasını çıkarmak için çalışmalara başladığını söyledi.

Söz konusu haritanın anlık olacağını ve düşüş ile yükselişleri anında yansıtacağını belirten Özatay, tapu kaydında bu değerin esas alınacağını bildirdi.

Özatay, 2022'de geçilmesi hedeflenen bu uygulama öncesi oluşacak vergi kaybını önlemek için de bakanlığın, bu yıl yürürlüğe almayı hedeflediği ara formülün bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlığın bu formülü; değerleme şirketlerinden ekspertiz raporunu şart koşmayı öngörüyor. Aslında mart ayının başından itibaren yabancıya konut satışında da değerleme raporu zorunluluğu fiili olarak başladı. Gayrimenkul satışlarında ekspertiz şartı getiren bu formülün yabancının yanı sıra yerlide de uygulanması halinde inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilecek, tapu harcı artacak, Türkiye'nin marka değerinin yabancı yatırımcı nezdinde artırılması sağlanacaktır."

- "Tapu harcında verimlilik arttı"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da geçen yıl 2 milyon 500 bin tapunun el değiştirdiğini, bu satışlardan devletin kasasına 10,72 milyar lira girdiğini söyledi.

Akbal, 2009'da söz konusu rakamın 1,4 milyar lira olduğunu kaydederek, "Aslında gelinen noktada devletin tapu harcında verimliliği artırdığını görüyoruz. Ancak doğru değerlemeyle bu verim artırılabilir. Burada önemli olan ev sahipliği oranı." dedi.

Her 100 kişinin 60'ının evinin bulunduğunu ifade eden Akbal, şunları kaydetti:

"Kiracı sayısı her geçen yıl artıyor. Burada elbette konut kredi faiz oranlarındaki yükselişin de payı var. Ancak ilk evini alan en azından tapu harcından muaf tutulsa sektörü de hareketlendirmek adına kıymetli bir adım atılmış olacaktır. Ayrıca bu, beklenen talebi de hareketlendireceği için devletin kasasına girecek para da eminim artacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaymakamlığın himayesindeki zeytinyağı, Londra'da altın madalya aldı
28 Nisan 2019 21:53		 Karadeniz'de çilek hasadına başlandı
28 Nisan 2019 20:05
Elektronik atıklardan 'altın' kazanım
28 Nisan 2019 17:36		 TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması
28 Nisan 2019 17:03
9 gün tatil dopingi! Tam 2 milyon kişi
28 Nisan 2019 16:55		 70'inde interneti öğrendi salçasını ABD'ye satıyor
28 Nisan 2019 16:43
Türkiye'ye Çinli akını başlıyor
28 Nisan 2019 16:37		 Ispanak fiyatlarında düşüş yaşandı
28 Nisan 2019 15:13
Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor
28 Nisan 2019 09:30		 1 milyar dolarla yatırıma geldiler
28 Nisan 2019 06:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:58 - Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı00:29 - Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti00:24 - Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı00:11 - Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı00:05 - 29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?23:38 - Erdoğan'dan, en yüksek oy alan 5 başkana ödül23:06 - 87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor23:01 - Türkiye'de eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu22:57 - İstila altındaki Atatürk Köşkü Ormanları'ndan iyi haber
22:53 - Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu22:47 - Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi22:43 - Uzman çavuşun kardeşi, tabancayla arkadaşını vurdu22:39 - 'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'22:36 - Vatandaşları 1,5 milyon lira dolandıran 3 kişi gözaltında22:31 - Prof. Dr. Ortaylı: Televizyondaki dil sorunu büyük problem22:25 - Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı22:21 - 'Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı
Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?
Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti
29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ideal kilo 2
Büyük Konuşmak 2
pazar kahvaltısı 3
sosyalleşme 1
eve gitmek 2
milliyetçilik 1
takla atmak 1
CHP döneminde gerçekleşmiştir 2
Yazar mezarlığı 1
Adam olmayana düşman bile olmam 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam