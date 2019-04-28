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Türkiye'ye Çinli akını başlıyor

Çinli China Southern, Pekin- İstanbul uçuşlarına başlarken Sichuan da ilk seferini 30 Nisan'da gerçekleştirecek. Lucky Air ise sırada bekliyor.
 28 Nisan 2019 16:37
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Türkiye'ye Çinli akını başlıyor

Türkiye'ye yılda 500 bin Çin vatandaşının gelmesine yol açacak müjdeli haber Çin'deki hava yolu şirketlerinden geldi. Sichuan Hava Yolları pandaların ana vatanı olan Çengdu şehrinden İstanbul'a 30 Nisan'da seferlere başlıyor. Çinli firma China Southern Hava Yolları yeniden Pekin'den İstanbul uçuşlarına başlarken ülkenin tam ortasında yer alan Wuhan kentinden de haziran ayından itibaren haftada üç kez İstanbul'a uçacak. Bir diğer Çin hava yolu şirketi olan Lucky Air'in ise ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'den İstanbul'a temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor. Bu süreçte THY de daha fazla Çinli turist taşımak için harekete geçti. Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a seferler düzenleyen THY'nin Çin'de yeni noktalara uçmak ve ortak uçuş anlaşmaları yapmak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Yeni hava yolu şirketlerinin ve yeni noktaların İstanbul'a uçmaya başlamasının ekstra 100 bin yolcu getireceği ve Türkiye'ye gelen Çinli turist sayının 500 bin barajını geçireceği öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre 2018 yılında yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı her yıl artmaya devam ederken iki ülke de Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona çıkarma yönünde çalışmalar yapıyor. Çinlilerin Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Kapadokya, Pamukkale, Efes, İstanbul geliyor. Türkiye'ye gelen bir Çin vatandaşı ortalama 1.000 dolar harcıyor. Çin vatandaşları 2017 yılında dünya genelinde tatilde kişi başına ortalama 1.985 dolar, toplam ise 258 milyar dolar harcadı. Çin'de 2018 "Türk Yılı" olarak ilan edilmişti.
Anadolu Ajansı
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