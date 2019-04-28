Kış aylarında terk ettikleri köylerine geri döndüler
Batman'ın Sason ilçesinde, zorlu geçen kış şartları nedeniyle köylerini terk eden vatandaşlar, havaların düzelmesiyle köylerinin yolunu tutmaya başladı.
|28 Nisan 2019 21:21
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Sason ilçesine bağlı Karayün köyü, zorlu kış şartları nedeniyle yaklaşık 6 ay önce boşaldı. Her yıl zorlu kış şartları ve köy yolunun uzun süre kapalı kalması nedeniyle boşalan 15 haneli Karayün köyünde karların erimesi sonrası dönüş yolculuğu başladı. 15 haneli köyün sakinlerinin Batman İl Özel İdaresi ekiplerine köylerine geri dönmek istediklerini belirtmesi sonrası ekipler yol açma çalışması başlattı. Yaklaşık 6 aydan bu yana civar köylere yerleşen Karayün köyü sakinleri için başlatılan yol açma çalışması 3 gün sürdü. 3 günlük çalışmanın ardından 15 haneli Karayün köyü sakinleri evlerine geri döndü.
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